2019-05-13T15:36:39+03:00
Общество

Tele2 на неделю продлевает «Ночь в музее – 2019»

Оператор предлагает приоритетный вход в лучшие музеи Москвы и организует авторские экскурсии по самым необычным местам города
Поделиться:
Изменить размер текста:

Tele2 выходит за привычные рамки акции и организует «Ночь в музее – 2019» по «Другим правилам». Оператор предоставляет своим абонентам особые привилегии и расширяет программу одной из самых популярных в России акций.

В ночь с 18 на 19 мая клиенты Tele2 смогут без очереди посетить восемь самых популярных музеев Москвы: Третьяковскую галерею на Крымском Валу, МАММ, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей космонавтики, Дарвиновский музей, музей-квартиру М. А. Булгакова, Музей русского импрессионизма, а также Московский планетарий.

Оператор проведет в музеях авторские экскурсии, где гидами выступят известные деятели культуры: актриса Мария Шалаева, писатель и телерадиоведущий Алекс Дубас, ведущий и продюсер Михаил Козырев, журналист и спортивный комментатор Виктор Набутов и актер Сергей Астахов. «Звездные» экскурсоводы поделятся своим взглядом на экспозиции и приподнимут завесу музейной тайны.

Tele2 продлевает «Ночь в музее» еще на неделю. В течение семи дней после музейной ночи абоненты оператора смогут посетить экскурсии по самым необычным местам города. Это Большой театр, Российская государственная библиотека, «Мосфильм», Дом Пашкова, Комсомольская площадь и Московский метрополитен.

Чтобы записаться на понравившуюся экскурсию и воспользоваться приоритетным входом, необходимо пройти предварительную регистрацию на промосайте Tele2. Для тех, кто не смог посетить понравившуюся экскурсию, Tele2 организует онлайн-трансляции на сайте проекта.

Tele2 также предлагает автобусные экскурсии по уникальным тематическим маршрутам. Абоненты смогут ближе познакомиться с историей московских заводов и фабрик и больше узнать об архитектуре Москвы эпохи модерна. Помимо этого, для быстрого и комфортного перемещения в музейную ночь между основными площадками будут курсировать бесплатные комфортабельные автобусы Tele2. Ими смогут воспользоваться все участники акции. У главных музеев будут работать мобильные кофейни, где абоненты Tele2 бесплатно выпьют чай или кофе.

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Tele2 поддерживает интересы и увлечения своих абонентов и стремится расширить программу любимой москвичами акции «Ночь в музее». Мы понимаем, что за одну ночь даже самые активные горожане могут не успеть посетить все самые интересные места столицы. В этом году мы решили продлить акцию для своих абонентов на целую неделю и организовать экскурсии по необычным местам, которые еще ни разу не открывали свои двери в ночное время».

В 2019 году акция «Ночь в музее» пройдет уже в тринадцатый раз. В ночь с 18 на 19 мая знаменитые культурно-исторические объекты будут открыты для всех гостей. Они смогут посетить специальные программы: выставки и концерты, квесты и творческие занятия. В этом году тема акции − «Элементы». Мероприятия посвятят 150-летию открытия Периодической таблицы Менделеева. Инициатором и организатором «Ночи в музее» выступает Министерство культуры Российской Федерации. Более подробную информацию о проекте можно найти на сайте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Подмосковье задержали мужчину, который заманивал в квартиру мальчиков под видом платной фотосессии
США запросили встречу Путина и Трампа
После ЧП в Казани Медведев поручил проанализировать требования по безопасности школ
Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин
Киевский суд оштрафовал на 32,4 доллара Зеленского за проступок на президентских выборах
"Дальше стремиться некуда": Шнуров официально объявил о роспуске "Ленинграда"
Песков: вопросы о запрете на полеты SSJ-100 должны формулироваться в адрес специалистов
В России надеются, что Зеленский займется прекращением войны в Донбассе
Министр обороны Сербии: при Вучиче республика не станет членом НАТО
В Госдуме хотят запретить авиакомпаниям сажать членов семьи отдельно
WikiLeaks: возобновление дела в Швеции позволит очистить имя Ассанжа