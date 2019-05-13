Tele2 на неделю продлевает «Ночь в музее – 2019»

Tele2 выходит за привычные рамки акции и организует «Ночь в музее – 2019» по «Другим правилам». Оператор предоставляет своим абонентам особые привилегии и расширяет программу одной из самых популярных в России акций.

В ночь с 18 на 19 мая клиенты Tele2 смогут без очереди посетить восемь самых популярных музеев Москвы: Третьяковскую галерею на Крымском Валу, МАММ, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей космонавтики, Дарвиновский музей, музей-квартиру М. А. Булгакова, Музей русского импрессионизма, а также Московский планетарий.

Оператор проведет в музеях авторские экскурсии, где гидами выступят известные деятели культуры: актриса Мария Шалаева, писатель и телерадиоведущий Алекс Дубас, ведущий и продюсер Михаил Козырев, журналист и спортивный комментатор Виктор Набутов и актер Сергей Астахов. «Звездные» экскурсоводы поделятся своим взглядом на экспозиции и приподнимут завесу музейной тайны.

Tele2 продлевает «Ночь в музее» еще на неделю. В течение семи дней после музейной ночи абоненты оператора смогут посетить экскурсии по самым необычным местам города. Это Большой театр, Российская государственная библиотека, «Мосфильм», Дом Пашкова, Комсомольская площадь и Московский метрополитен.

Чтобы записаться на понравившуюся экскурсию и воспользоваться приоритетным входом, необходимо пройти предварительную регистрацию на промосайте Tele2. Для тех, кто не смог посетить понравившуюся экскурсию, Tele2 организует онлайн-трансляции на сайте проекта.

Tele2 также предлагает автобусные экскурсии по уникальным тематическим маршрутам. Абоненты смогут ближе познакомиться с историей московских заводов и фабрик и больше узнать об архитектуре Москвы эпохи модерна. Помимо этого, для быстрого и комфортного перемещения в музейную ночь между основными площадками будут курсировать бесплатные комфортабельные автобусы Tele2. Ими смогут воспользоваться все участники акции. У главных музеев будут работать мобильные кофейни, где абоненты Tele2 бесплатно выпьют чай или кофе.

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Tele2 поддерживает интересы и увлечения своих абонентов и стремится расширить программу любимой москвичами акции «Ночь в музее». Мы понимаем, что за одну ночь даже самые активные горожане могут не успеть посетить все самые интересные места столицы. В этом году мы решили продлить акцию для своих абонентов на целую неделю и организовать экскурсии по необычным местам, которые еще ни разу не открывали свои двери в ночное время».

В 2019 году акция «Ночь в музее» пройдет уже в тринадцатый раз. В ночь с 18 на 19 мая знаменитые культурно-исторические объекты будут открыты для всех гостей. Они смогут посетить специальные программы: выставки и концерты, квесты и творческие занятия. В этом году тема акции − «Элементы». Мероприятия посвятят 150-летию открытия Периодической таблицы Менделеева. Инициатором и организатором «Ночи в музее» выступает Министерство культуры Российской Федерации. Более подробную информацию о проекте можно найти на сайте проекта.