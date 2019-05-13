2019-05-13T15:56:04+03:00
Политика

Эксперт: донбасские пенсии не слишком обременительны для российского бюджета

Пенсионерам ДНР и ЛНР выдадут пособия при условии регистрации в России [видео]
Михаил ЗУБОВ
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Министр труда и соцзащиты РФ Максим ТопилинМинистр труда и соцзащиты РФ Максим ТопилинФото: Евгения ГУСЕВА
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Необходимость в российских пенсиях возникла после того, как украинские власти заявили, что граждане ДНР и ЛНР, получившие российские паспорта, будут лишены украинских пособий.

Как заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, выдача российских пенсий будет происходить при условии, что пенсионеры Донбасса зарегистрируются на территории России. Напомним, ранее президент Владимир Путин сообщил, что расходы на пенсии для жителей Донецкой и Луганской республик могут составить 100 млрд рублей за несколько лет.

Но эти затраты не ухудшат положения российских ветеранов. «Сомнений нет: все социальные обязательства, абсолютно все социальные выплаты, пенсии, повышение этих пенсий – все будет исполнено», - сказал Путин.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев в комментарии «КП» подтвердил, что расходы на пенсии Донбассу по силам отечественному бюджету.

- По сравнению с общими пенсионными расходами, которые исчисляются триллионами, обеспечение жителей ДНР и ЛНР это не очень обременительно, - отметил Николаев. - В то же время это достаточно большие деньги, если сравнивать их с расходами на образование и здравоохранение.

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«Я понимаю, нам выпала такая судьба, такой долгий и кровавый путь в Россию. Но я верю, что хотя бы мои дети будут жить в России» - сказал в одном из последних интервью «Комсомолке» Александр Захарченко. Сам он до возвращения не дожил чуть больше полугода – был убит спецслужбами Украины. Не дожили тысячи ополченцев, стариков и детей – их убили пули, снаряды, рухнувшие стены домов, огонь и просто голод. (подробности)

Петр Толстой о выдаче паспортов Донбассу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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