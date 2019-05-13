2019-05-13T18:04:30+03:00
Общество

Москва в цвету: В «Зарядье» - сирень, в Коломенском — яблони, на ВДНХ — поля тюльпанов

Рассказываем, куда сходить полюбоваться на красоту и получить хорошее настроение
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В столице настала пора цветения сирени.В столице настала пора цветения сирени.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Москва окутана легкими нежными ароматами сирени, парки окрасились в белый и фиолетовый оттенки. Цветы становятся лидерами в соцсетях, потому что девушки делают возле них тысячи фотографий. Только в Инстаграме с хэштегом #сирень 668 тысяч постов.

ЗЕМЛЯНИКА И «ОГНИ ДОНБАССА»

В «Зарядье» сирень растет недалеко от павильона «Медиацентр». Там же распустились листочки на молодых березках. А возле «парящего моста» уже красуются крокусы, ирисы, тонколистные пионы, тюльпаны Биберштейна — все они будут радовать москвичей еще две недели. В ельнике цветет обычная земляника. Вкусно пахнут черемуха, яблони «Эверест» и «Ягодная», плоды которых так любят свиристели. Под стеклянной корой сейчас цветут многолетние растения, а в смешанном лесу — ветреницы.

- Большие кусты сирени у нас растут возле Амфитеатра. Там разные сорта: с бледно-розовыми цветами «Красавица Москва», с темно-фиолетовыми «Огни Донбасса». Еще есть немецкие сорта в начале парка, - рассказала Екатерина Кутьева, заместитель начальника отдела по природно-охранной и садово-парковой работе в «Зарядье».

КЛУМБЫ ИЗ ОГУРЦОВ

Москвичи с 14 мая не узнают Манежную площадь. Там раскинется яблоневый сад из 130 деревьев (в рамках арт-фестиваля «Николин день»). Здесь же разобьют 200 необычных дизайнерских клумб с огурчиками и земляникой.

- В клумбах можно будет увидеть прекрасные цветы сирени, рододендрон, садовую гвоздику, маттиоллу, анютины глазки и колокольчики, - рассказали организаторы.

Весенние цветы в парке Коломенское. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весенние цветы в парке Коломенское.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОЧЕРЕДЬ ЗА СЕЛФИ

Сирень на ВДНХ повсюду — фиолетовые кусты возле фонтана «Дружба народов», бело-фиолетовые - возле макета ракеты «Восток». Очереди, чтобы сделать селфи, выстраиваются у павильона №57 (мультимедийная выставка «Россия — моя история»). Здесь растет удивительная белая сирень.

А за павильоном «Космос» высадили целую «плантацию» тюльпанов.

Куда сходить

- около 800 кустов сирени в Сиреневом саду (ст. метро «Пpeoбpaжeнcкaя плoщaдь»);

- фиолетовые и белые кусты сирени в Александровском саду (ст. метро «Александровский сад»);

- длинная аллея красных и белых тюльпанов на Сретенском бульваре (ст. метро «Сретенский бульвар»);

- 50 видов сирени в «Аптекарском огороде» ботанического сада МГУ. Сорта: венгерская, амурская, японская, а также новые - «День Победы», «Маршал Бирюзов», «Вечерний звон», «Вечерняя Москва». Там же распустились тюльпаны, магнолии, нарциссы, миндаль, черемуха, сливы, вишни, абрикосы, каштаны (ст. метро «Проспект Мира»).

- воздушно-белые, розовые и даже бордовые — так цветут яблоневые сады в парке «Коломенское». Самое красивое место у Дворца Алексея Михайловича (ст. метро «Каширская»).

КСТАТИ

Сколько еще любоваться?

- Сирень обычно цветет 10-13 дней. Все зависит от погоды. Ей нужна прохлада - около 15-20 градусов тепла. Если будет жарче, то цветы будет облетать, дождливая погода тоже погубит сирень — ветки станут тяжелыми и опустятся. Яблони уже давно цветут, осталось не так много дней, чтобы полюбоваться. Но, конечно, есть и поздние сорта. Вообще, плодовые деревья будут цвести до конца мая, кустарники (например, спирея - кустарник семейства розовых) до середины июня, - рассказала Екатерина Кутьева, заместитель начальника отдела по природно-охранной и садово-парковой работе в «Зарядье».

ИСТОЧНИК KP.RU

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