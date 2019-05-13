2019-05-13T17:17:17+03:00
Экономика

Победители национальной премии «Немалый бизнес» примут участие в ПМЭФ-2019

Форум пройдет 6-8 июня в Санкт-Петербурге
Поделиться:
Фото: Фонд РосконгрессФото: Фонд Росконгресс
Изменить размер текста:

Шесть лауреатов национальной премии для представителей малого и среднего предпринимательства «Немалый бизнес» получат премиальные пакеты участников ПМЭФ-2019. Принять участие в мероприятиях деловой программы Форума смогут победители номинаций «Ранний успех», «Стремительный рост», «Реальный продукт», «Инновационный прорыв», «Добрый бизнес» и обладатель гран-при.

Национальная премия «Немалый бизнес» – это открытый конкурс для предпринимателей малого и среднего бизнеса России в возрасте до 40 лет, которые меняют нашу страну и транслируют ценности предпринимательства всему обществу. Конкурс был запущен в 2018 году и охватил предпринимателей из 85 субъектов Российской Федерации. Организатором премии выступает Минэкономразвития совместно с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым и рядом соорганизаторов. Финалисты конкурса в течение 2019 года будут получать различную поддержку от организаторов премии для развития бизнеса.

«Создание среды для развития малого и среднего бизнеса является важнейшим направлением деятельности Правительства Российской Федерации. Премия предполагает длительную и системную поддержку победителей конкурса, она призвана не просто поощрить предпринимательство, но и создать необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса в стране. Наши победители – это предприниматели нового формата, которые не просто делают бизнес, но создают рабочие места, развивают экономику страны, решают социальные проблемы», – комментирует Министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В рамках форумов, организуемых Фондом Росконгресс, на регулярной основе проводятся мероприятия, посвященные развитию малого и среднего бизнеса. В стартовый день ПМЭФ-2019 5 июня пройдет юбилейный V Российский форум малого и среднего предпринимательства. Формат работы мероприятия позволяет обсудить новые возможности развития малого и среднего бизнеса и пути увеличения его вклада в ВВП страны в условиях важнейшей задачи обеспечения экономического роста, а также увеличения доли малого и среднего бизнеса в экономике за счет вовлечения в предпринимательство молодых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Андрей Назаров: «Крым – это новое Монако, только в десять тысяч раз больше»
Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров на Ялтинском международном экономическом форуме рассказал «Комсомольской правде» о том, чего он ожидал от юбилейного ЯМЭФ и оправдались ли его ожидания
Александр Калинин: «Будем помогать крымским предпринимателям выходить на экспорт»
С президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России» Александром Калининым на Ялтинском международном экономическом форуме мы говорили о федеральном проекте «Популяризация предпринимательства» [видео]
ЯМЭФ вошел в «большую тройку» экономических форумов России
В Крыму завершился юбилейный Ялтинский международный экономический форум, участие в котором приняли 4,5 тысяч человек из 89 стран Европы, Латинской Америки, Арабского мира, Африканского континента и Азии
Вадим Волченко: «В России по-прежнему не так много информации о Крыме»
Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко на Ялтинском международном экономическом форуме рассказал «Комсомольской правде» о том, что ждет гостей полуострова в этом сезоне
Новости 24
Песков: Россия готова к работе в ПАСЕ только на абсолютно равноправной основе
На Нагатинской набережной в Москве автомобиль наехал на фонарный столб
Песков: Путин не вмешивался в вопрос о строительстве храма в Екатеринбурге
Lexus отзывает сотни автомобилей в России
Лавров: Стремление России выйти из СЕ — слухи
Мэр Екатеринбурга: забор на месте строительства храма убирать не будут
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
«Ночь музеев-2019» намерен посетить каждый шестой россиянин
Владимир Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Суд в Киеве открыл производство по делу о запрете выезда из страны Порошенко
Около 1,5 тысяч человек эвакуировали из здания Российского университета дружбы народов в Москве из-за задымления
Киевские политологи рассказали о первых шагах Зеленского на посту президента
Новая функция Яндекс.Такси поможет добраться до дома из отдаленных районов
В России впервые за 45 лет создадут новый патрон для снайперского оружия
"Порту" предложил Икеру Касильясу должность в структуре клуба
В Госдуме от Помпео ждут конкретных предложений по КНДР и Афганистану
Nord Stream 2: «Северный поток-2» может быть сдан с опозданием из-за Дании
Вдова Сергея Доренко Юлия приехала на прощание с журналистом
Спикер Рады объявил о прекращении существования коалиции в украинском парламенте
В Госдуме прокомментировали решение США внести пять россиян в санкционный список
Российский актер Сергей Пускепалис рассказал, почему не снимается на Западе
В УФСИН Москвы назвали самого лучшего повара
Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского
Два американских ракетных эсминца с «Томагавками» вошли в Персидский залив
Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы
Минтруд предложил единые правила расчета прожиточного минимума для пенсионеров
Эксперты прогнозируют увеличение доходов россиян на 2,9 процентов