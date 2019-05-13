Победители национальной премии «Немалый бизнес» примут участие в ПМЭФ-2019

Шесть лауреатов национальной премии для представителей малого и среднего предпринимательства «Немалый бизнес» получат премиальные пакеты участников ПМЭФ-2019. Принять участие в мероприятиях деловой программы Форума смогут победители номинаций «Ранний успех», «Стремительный рост», «Реальный продукт», «Инновационный прорыв», «Добрый бизнес» и обладатель гран-при.

Национальная премия «Немалый бизнес» – это открытый конкурс для предпринимателей малого и среднего бизнеса России в возрасте до 40 лет, которые меняют нашу страну и транслируют ценности предпринимательства всему обществу. Конкурс был запущен в 2018 году и охватил предпринимателей из 85 субъектов Российской Федерации. Организатором премии выступает Минэкономразвития совместно с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым и рядом соорганизаторов. Финалисты конкурса в течение 2019 года будут получать различную поддержку от организаторов премии для развития бизнеса.

«Создание среды для развития малого и среднего бизнеса является важнейшим направлением деятельности Правительства Российской Федерации. Премия предполагает длительную и системную поддержку победителей конкурса, она призвана не просто поощрить предпринимательство, но и создать необходимые условия и оказать помощь для развития малого бизнеса в стране. Наши победители – это предприниматели нового формата, которые не просто делают бизнес, но создают рабочие места, развивают экономику страны, решают социальные проблемы», – комментирует Министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В рамках форумов, организуемых Фондом Росконгресс, на регулярной основе проводятся мероприятия, посвященные развитию малого и среднего бизнеса. В стартовый день ПМЭФ-2019 5 июня пройдет юбилейный V Российский форум малого и среднего предпринимательства. Формат работы мероприятия позволяет обсудить новые возможности развития малого и среднего бизнеса и пути увеличения его вклада в ВВП страны в условиях важнейшей задачи обеспечения экономического роста, а также увеличения доли малого и среднего бизнеса в экономике за счет вовлечения в предпринимательство молодых людей.