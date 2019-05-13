2019-05-13T17:21:22+03:00
Экономика

На ПМЭФ обсудят масштабный запуск реформы по утилизации отходов

На форуме состоятся несколько крупных мероприятий, посвященных реформированию отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами
Поделиться:
Комментарии: comments4
Изменить размер текста:

В рамках деловой программы ПМЭФ-2019 состоятся несколько крупных мероприятий, посвященных реформированию отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Реформа в сфере обращения с отходами стартовала в России 1 января 2019 года. Мероприятия в рамках реформы направлены на улучшение экологической обстановки в России и призваны сократить число несанкционированных свалок, сделать рынок мусоропереработки прозрачным и цивилизованным. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте «Экология»: доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого – с 7% до 36% к 2024 году.

«Тема устойчивого развития, ключевая тема ПМЭФ-2019, актуальна в том числе с точки зрения сохранения окружающей среды, рациональной эксплуатации природных ресурсов, удовлетворения потребностей без ущерба для будущих поколений. В этой связи чрезвычайно важно использовать лучшие международные практики для выстраивания эффективной и экологичной системы утилизации отходов», – отметил советник президента России Антон Кобяков.

Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» является «Экопартнером» Форума и выступает организатором нескольких крупных мероприятий, посвященных обсуждению реформы.

5 июня состоится деловая сессия «Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами». Среди участников – представители федеральных органов власти, губернаторы и эксперты отрасли. В рамках сессии будут обсуждаться вопросы перехода к новой модели регулирования рынка обращения с отходами и задачи, стоящие перед региональными и муниципальными властями.

«В каждом регионе разработана территориальная схема обращения с отходами и соответствующая региональная программа, проведены конкурсы на выбор региональных операторов. Теперь региональные операторы являются «одним окном» по всем вопросам, связанным с вывозом отходов, ликвидацией несанкционированных свалок, организацией сортировки и утилизации отходов. Наша задача – оценить изменения рынка, понять, как правильно выстраивать взаимодействие с региональным оператором и сделать все города в стране, вне зависимости от их размера, чистыми и привлекательными для жизни», – комментирует генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.

Также 5 июня участники деловой программы обсудят вопросы привлечения инвестиций в отрасль в ходе круглого стола «Доходы из отходов: как сделать отрасль более привлекательной». На круглом столе «Законодательное регулирование сферы обращения с отходами» рассмотрят поправки в нормативно-правовые акты и обсудят пробелы действующего законодательства.

6 июня состоится сессия с участием международных партнеров «Победить мусор: российская реформа и международные практики», которая будет посвящена экологической повестке в мире и в России. Плодотворное сотрудничество на международной арене в сфере обращения с отходами с такими странами как Япония, Германия, Франция и Швейцария, позволит России значительно ускорить темп внедрения передовых технологий, сделать отрасль привлекательной для иностранных инвестиций, а также применить лучший международный опыт при создании системы раздельного сбора отходов. Среди участников заседания: министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, руководитель направления Россия и страны СНГ Mitsubishi corp. Тосикадзу Араи, генеральный директор группы компаний Suez Бертран Камю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Андрей Назаров: «Крым – это новое Монако, только в десять тысяч раз больше»
Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров на Ялтинском международном экономическом форуме рассказал «Комсомольской правде» о том, чего он ожидал от юбилейного ЯМЭФ и оправдались ли его ожидания
Александр Калинин: «Будем помогать крымским предпринимателям выходить на экспорт»
С президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России» Александром Калининым на Ялтинском международном экономическом форуме мы говорили о федеральном проекте «Популяризация предпринимательства» [видео]
ЯМЭФ вошел в «большую тройку» экономических форумов России
В Крыму завершился юбилейный Ялтинский международный экономический форум, участие в котором приняли 4,5 тысяч человек из 89 стран Европы, Латинской Америки, Арабского мира, Африканского континента и Азии
Вадим Волченко: «В России по-прежнему не так много информации о Крыме»
Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко на Ялтинском международном экономическом форуме рассказал «Комсомольской правде» о том, что ждет гостей полуострова в этом сезоне
Новости 24
Песков: Россия готова к работе в ПАСЕ только на абсолютно равноправной основе
На Нагатинской набережной в Москве автомобиль наехал на фонарный столб
Песков: Путин не вмешивался в вопрос о строительстве храма в Екатеринбурге
Lexus отзывает сотни автомобилей в России
Лавров: Стремление России выйти из СЕ — слухи
Мэр Екатеринбурга: забор на месте строительства храма убирать не будут
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
«Ночь музеев-2019» намерен посетить каждый шестой россиянин
Владимир Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Суд в Киеве открыл производство по делу о запрете выезда из страны Порошенко
Около 1,5 тысяч человек эвакуировали из здания Российского университета дружбы народов в Москве из-за задымления
Киевские политологи рассказали о первых шагах Зеленского на посту президента
Новая функция Яндекс.Такси поможет добраться до дома из отдаленных районов
В России впервые за 45 лет создадут новый патрон для снайперского оружия
"Порту" предложил Икеру Касильясу должность в структуре клуба
В Госдуме от Помпео ждут конкретных предложений по КНДР и Афганистану
Nord Stream 2: «Северный поток-2» может быть сдан с опозданием из-за Дании
Вдова Сергея Доренко Юлия приехала на прощание с журналистом
Спикер Рады объявил о прекращении существования коалиции в украинском парламенте
В Госдуме прокомментировали решение США внести пять россиян в санкционный список
Российский актер Сергей Пускепалис рассказал, почему не снимается на Западе
В УФСИН Москвы назвали самого лучшего повара
Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского
Два американских ракетных эсминца с «Томагавками» вошли в Персидский залив
Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы
Минтруд предложил единые правила расчета прожиточного минимума для пенсионеров
Эксперты прогнозируют увеличение доходов россиян на 2,9 процентов