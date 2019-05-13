На ПМЭФ обсудят масштабный запуск реформы по утилизации отходов

В рамках деловой программы ПМЭФ-2019 состоятся несколько крупных мероприятий, посвященных реформированию отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Реформа в сфере обращения с отходами стартовала в России 1 января 2019 года. Мероприятия в рамках реформы направлены на улучшение экологической обстановки в России и призваны сократить число несанкционированных свалок, сделать рынок мусоропереработки прозрачным и цивилизованным. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте «Экология»: доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого – с 7% до 36% к 2024 году.

«Тема устойчивого развития, ключевая тема ПМЭФ-2019, актуальна в том числе с точки зрения сохранения окружающей среды, рациональной эксплуатации природных ресурсов, удовлетворения потребностей без ущерба для будущих поколений. В этой связи чрезвычайно важно использовать лучшие международные практики для выстраивания эффективной и экологичной системы утилизации отходов», – отметил советник президента России Антон Кобяков.

Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» является «Экопартнером» Форума и выступает организатором нескольких крупных мероприятий, посвященных обсуждению реформы.

5 июня состоится деловая сессия «Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами». Среди участников – представители федеральных органов власти, губернаторы и эксперты отрасли. В рамках сессии будут обсуждаться вопросы перехода к новой модели регулирования рынка обращения с отходами и задачи, стоящие перед региональными и муниципальными властями.

«В каждом регионе разработана территориальная схема обращения с отходами и соответствующая региональная программа, проведены конкурсы на выбор региональных операторов. Теперь региональные операторы являются «одним окном» по всем вопросам, связанным с вывозом отходов, ликвидацией несанкционированных свалок, организацией сортировки и утилизации отходов. Наша задача – оценить изменения рынка, понять, как правильно выстраивать взаимодействие с региональным оператором и сделать все города в стране, вне зависимости от их размера, чистыми и привлекательными для жизни», – комментирует генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.

Также 5 июня участники деловой программы обсудят вопросы привлечения инвестиций в отрасль в ходе круглого стола «Доходы из отходов: как сделать отрасль более привлекательной». На круглом столе «Законодательное регулирование сферы обращения с отходами» рассмотрят поправки в нормативно-правовые акты и обсудят пробелы действующего законодательства.

6 июня состоится сессия с участием международных партнеров «Победить мусор: российская реформа и международные практики», которая будет посвящена экологической повестке в мире и в России. Плодотворное сотрудничество на международной арене в сфере обращения с отходами с такими странами как Япония, Германия, Франция и Швейцария, позволит России значительно ускорить темп внедрения передовых технологий, сделать отрасль привлекательной для иностранных инвестиций, а также применить лучший международный опыт при создании системы раздельного сбора отходов. Среди участников заседания: министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, руководитель направления Россия и страны СНГ Mitsubishi corp. Тосикадзу Араи, генеральный директор группы компаний Suez Бертран Камю.