Россияне любят свою работу, но готовы уехать за длинным рублем

Треть россиян хотела бы переехать в другой город в поисках хорошей работы. Это выяснили социологи компании Hays.

Мобильность населения — первый признак развитой экономики. Это - когда условный инженер Брунс приезжает в какой-то город, выполняет там работу, а после исполнения контракта — уезжает в другой город, где его ждет новый трудовой договор. Так происходит в США, где до трети работающего населения мигрируют из штата в штат. У нас пока треть населения об этом только мечтает.

Желание переехать в другой город ради работы — это одно, но реальная мобильность населения у нас значительно ниже желаемого. По разным исследованиям это — не более 10% трудоспособного населения. Люди часто сидят без работы, но не решаются на переезд. А роль трудовых мигрантов берут на себя жители республик бывшего СССР. Почему так происходит? Об этом «КП» рассказал председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

- Нам необходимо создать мобильный жилой фонд. Есть регионы, которые заинтересованы в том, чтобы к ним приезжали рабочие руки. Но у них нет недорогих по аренде квартир, куда могут комфортно поселяться люди. А специалисты не хотят ютиться в общежитиях, им важно перевезти с собой семью. И - чтобы возле дома была школа, магазины, поликлиника. Несколько лет назад мы начали программу по созданию такого оборотного жилья, но она недореализована. Эту программу нельзя воплотить из федерального центра, нужна инициатива регионов. При этом государство готово субсидировать две трети расходов на строительство такого оборотного жилья. Перемещение по стране квалифицированных кадров должно развиваться, но мы для этого делаем недостаточно.

Добавим к словам сенатора, что до сих пор существует проблема регистрации по новому месту жительства, которая тоже не мотивирует человека на переезд.

Интересно, что из числа россиян, готовых сменить место жительство ради заработка, 60% самым желанным называют Санкт- Петербург. Только следом за ним идёт постоянно растущая Москва, далее - Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Владивосток и Самара.

Одновременно с исследованием Hays был проведен опрос ВЦИОМ, который показал, что 85% россиян скорее нравится их работа, чем нет. Причем нравится настолько, что трудятся люди не ради денег: 78% опрошенных заявили, что готовы продолжить работу даже при отсутствии финансовой необходимости.

При этом подавляющее большинство россиян не любят свое начальство. Положительную оценку руководству дали только 5% респондентов.