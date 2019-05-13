Чтобы спасти дочку, родители продали даже квартиру

Едва Виолетта родилась, ее унесли в реанимацию, даже не показав заплаканной маме. Дочка была уже любимой и долгожданной, и женщина с надеждой заглядывала в глаза врачу-неонатологу. «Молитесь, мамочка, да и я за вас сейчас могу только молиться… - грустно вздохнула доктор. – Ребенок слишком тяжелый. Ничего не могу пообещать. Но молитва матери самая сильная…»

И потянулись дни мучительного ожидания. Целый месяц маму допускали к дочке только раз в неделю. Обливаясь молоком, она была вынуждена беспомощно наблюдать, как плачет голодная кроха. Она чувствовала маму и хотела есть, но кишечник был не готов, поэтому ее кормили только через капельницы…

- Это она – та доктор спасла мою маленькую Виолетту – смахивает слезы мама. -Я до сих пор звоню ей периодически. Всегда благодарна буду! Она всех недоношенных детей, которых спасла, помнит и любит. Настоящий ангел в белом халате! Ангел хранитель моей дочки.

Доктор и правда оказалась для Виолетты ангелом, потому что считавшаяся нежизнеспособной девочка выжила! Однако, не обошлось без диагноза ДЦП и пугающих прогнозов. Говорили, что будет «лежачей», прочили сильное отставание в умственном развитии, долго лечили эпилепсию… Но Виолетта оказалась просто неимоверно сильной.

- Представляете, в семь месяцев она еще даже не переворачивалась, а в год встала и пошла! Никто не верил, что это случится, а дочь заговорила!

Что уж там помогло свершиться чуду - молитвы ли, или просто грамотное лечение, - но доктора удивляются тому, как сильно и успешно девочка развивается, хотя изначально была обречена... Со стороны Виолетта выглядит здоровым ребенком, только немного хромает. Увы, правая часть тела частично парализована. Из-за этого малышка не может кататься на любимом самокате и часто падает на ровном месте. Но саму Виолетту это ничуть не огорчает! Она не сдается - веселая и упрямая, как молодой барашек! Нельзя кататься? Ну и ладно! Виолетта берет карандаши и самозабвенно рисует пчелку Майю:

- Что любит пчелка кушать?

- Лапшу, — медленно протягивает Виолетта.

Лапша для Виолетты и ее небогатых родителей деликатес! Семья живёт очень экономно, в съёмной комнате. Свою квартиру родители продали, потратив все на спасение, лечение и развитие дочери. Результат - налицо, поэтому они не жалеют и продолжают делать все, что могут, чтобы девочка стала полноценным членом общества, а не повисла на шее окружающих. Но оплачивать курсы реабилитации становится все тяжелее. Деньги от квартиры закончились, а траты растут быстрее, чем заработки.

Пожалуйста, помогите им!

СБЕРБАНК

Наименование: БФ «Гольфстрим»

ПАО «Сбербанк»

Р/с: 40703810638000004775

БИК: 044525225

к/с: 30101810400000000225

ИНН: 5017998033

КПП: 771401001

Назначение: Благотворительное пожертвование для лечения Виолетты Близнец. НДС не облагается.

Пожертвование через Сбербанк Онлайн можно сделать, найдя организацию по ИНН 5017998033.

Через СМС, - послав сообщение на короткий номер 3443 с текстом: ЛЕЧЕНИЕ 200, или ГОЛЬФСТРИМ 200.