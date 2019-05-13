2019-05-14T00:05:41+03:00
Политика

Путин поставил ВПК парадоксальную задачу

Президент потребовал создать защиту от оружия, которого еще нет
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Путин провел совещание по вопросам армейского строительства и работы ВПК. Фото: Михаил Метцель/ТАССПутин провел совещание по вопросам армейского строительства и работы ВПК. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Открывая в Сочи цикл совещаний с руководством минобороны и военно-промышленного комплекса, Владимир Путин сообщил, что изменения в работе теперь будут принципиальными. Каждый цикл будет посвящен отдельному виду или роду войск — в ходе нынешнего речь пойдет о воздушно-космических войсках.

- Накануне таких рабочих встреч вместе с руководством министерства обороны будем посещать соответствующие воинские части и полигоны, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса, где производится основная военная продукция для данного вида или рода войск, - описал новый принцип работы президент. - Это нам позволит глубже погрузиться в вопросы оснащения армии и флота по отдельным направлениям. Сегодня мы уже посмотрели, как идут дела на Казанском авиастроительном производственном объединении, в целом считаю, мы можем быть довольны тем, как развивается предприятие. Исхожу из того, что мы с вами никогда не допустим развала подобных предприятий и трагедий, которые с этим были связаны в середине 90-х годов.

Верховный главнокомандующий поставил принципиальную и даже парадоксальную задачу — создать защиту от оружия, которого у потенциального противника еще нет.

- Научный и производственный потенциал российского ОПК должен обеспечить запланированные темпы перевооружения войск на новейшую технику, способную эффективно противостоять средствам воздушного нападения вероятного противника, в том числе и гиперзвуковым, - сказал Путин. - Мы с вами прекрасно знаем, что пока такого оружия в мире нет, нет ни у кого, кроме нас, кроме России. Но мы также прекрасно понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится. И для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно. А что значит, для них поздно? Это значит, что средства защиты от таких видов вооружения у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство. Если мы с вами будем работать по плану, и с тем качеством, которого добивались до сих пор, – так и будет.

Судя по тому, что уже удалось сделать, эта задача не такая уж и фантастическая.

- Ключевая задача, в том числе, это повышение уровня контроля за воздушным пространством, - заявил президент. - В декабре 2018 года на опытно-боевое дежурство поставлена радиолокационная станция загоризонтного обнаружения «Контейнер». Она позволяет вести наблюдение за воздушной обстановкой над большей частью Западной Европы и Ближнего Востока.

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Когда Владимир Путин заявил, что в 2019 году намерен изменить формат традиционных сочинских недельных совещаний с военными и представителями ОПК, возникла масса версий, как теперь это будет выглядеть. От проведения совещаний где-нибудь на полигоне в Чите до выездов в соответствующие рода войск для обсуждения соответствующей тематики. Но все оказалось не настолько радикально — теперь президент перед некоторыми из совещаний будет посещать предприятия и воинские части. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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