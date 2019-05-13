Выше прогнозов

Компания «Роснефть» опубликовала финансовую отчетность за первый квартал 2019 года. Конъюнктура рынка в этот период была непростой: падение цен на нефть, снижение объемов добычи по соглашению ОПЕК+ и меры по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Несмотря на это, по итогам января-марта чистая прибыль «Роснефти» значительно выросла.

Выручка прибавила 20,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В рублевом выражении она достигла двух триллионов 77 миллиардов рублей. При этом рост оказался даже больше, чем прогнозировали аналитики.

Выручка по итогам января-марта выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 20,6% в рублевом выражении и достигла 2 077 млрд рублей. Показатель на 3% превысил консенсус прогноз аналитиков инвестиционных банков. Динамика выручки «Роснефти» в долларовом выражении (+3,2%) оказалась выше, чем у большинства мировых мейджоров, как ExxonMobil (-5,9%), Chevron (-6,3%), Shell (-5,6%), BP (-2,5%), Equinor (-17,1%) и PetroChina (+2,6%).

EBITDA в отчетном периоде увеличилась более чем в 1,4 раза в рублевом выражении по сравнению с январем-мартом прошлого года – до 548 млрд рублей. По показателю EBITDA результаты Компании за квартал превзошли консенсус прогнозы аналитиков на 7%.

Чистая прибыль составила 131 миллиарда рублей, увеличившись более чем в полтора раза.

По показателю чистая прибыль результаты Компании превзошли прогнозы ряда инвестиционных банков. Динамика чистой прибыли Компании в долларах (+26,7%) выше, чем у ExxonMobil (-49,5%), Shell (+1,7%), Chevron (-27,2%), BP (+18,8%) и PetroChina (-4,9%).

Компания продолжает реализацию стратегии по наращиванию свободного денежного потока - он остается положительным уже на протяжении 28 кварталов подряд. По итогам прошедшего квартала этот показатель увеличился почти в 1,4 раза и составил 197 млрд рублей.

Доходность свободного денежного потока«Роснефти» в отчетном квартале оказалась одной из самых высоких в отрасли – 27,3%. Это выше, чем у большинства мейджоров - BP (5,2%), ExxonMobil (4,2%), Chevron (7,2%), Shell (11,2%), Equinor (9,4%) и PetroChina (6,7%). За последние 12 месяцев СДП Компании суммарно превысил 18 млрд долларов.

Стоит отметить, что с момента одобрения Советом директоров и акционерами стратегии «Роснефть-2022» ценные бумаги компании прибавили в цене порядка 40 процентов.

Дивиденды акционеров «Роснефти» составляют 50 процентов от чистой прибыль — это один из самых высоких в отрасли показателей. За 2018 год выплаты на акцию могут составить 25 рублей 91 копейку. Это значит, что всего акционеры получат 274,6 миллиарда рублей. Это будет рекордный результат за всю историю компании.

«На сегодняшний день «Роснефть», пожалуй, самый привлекательный актив для инвестирования на российском топливном рынке. Только за последние три года дивиденды компании выросли более чем в четыре раза, а капитализация - почти вдвое», - заявила партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

По дивидендной доходности «Роснефть» с показателем 5,2% обгоняет таких мировых мейджоров, как ExxonMobil (4,1%), Chevron (3,7%), Equinor (4,2%) и PetroChina (3,5%).

В апреле инвестиционный банк Citi повысил целевую стоимость по акциям Компании на 2% - до 9,75 доллара за ГДР. Ожидания по цене акций «Роснефти» от «Велес Капитал» находятся на уровне 9,4 доллара за бумагу, БКС видит прогнозную цену бумаг «Роснефти» на уровне 9 долларов за штуку.

- Таким образом дивиденд на акцию вырастет почти в два с половиной раза по сравнению с уровнем предыдущего года и более чем в четыре раза по сравнению с выплатами за 2016 год, - подчеркнул Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. - Эта динамика наглядно показывает, что Компания работает для акционеров и будет стремиться к достижению самых высоких показателей с точки зрения темпов роста добычи, эффективности инвестиций и финансовой устойчивости.

Это отличная новость для более чем ста тысяч физических лиц-акционеров компании и 500 крупнейших международных инвестиционных фондов, которые также являются держателями ценных бумаг «Роснефти».

В I квартале общий долг Компании снизился на 12%, доля его краткосрочной части была сокращена с 22% до 20%, повысив финансовую устойчивость. Значение показателя чистый долг / EBITDA на конец квартала составило 1,3x. В 2018 году Компания снизила объем долгосрочных торговых предоплат и чистого финансового долга более чем на 14 млрд долларов.

"В текущем квартале мы ставим задачу по снижению этих показателей на сумму не менее 2 млрд долларов", - отметил Игорь Сечин.

В первом квартале 2019 «Роснефть» сохранила лидерство среди нефтяных компаний мира по объему добычи нефти. За этот срок российская компания добыла 71,7 миллиона тонн нефти, то есть 5,9 миллиона в сутки. Это на 3,4 процента больше, чем объемы прошлого года. ExxonMobil прибавил 2,4 процента, BP всего полпроцента, а Shell и вовсе показал падение.

- Компания остается приверженной задаче достижения высоких темпов органического роста за счет запуска новых проектов и поддержания уровня добычи на выработанных месторождениях. Все это в конечном итоге приведет к росту объемов свободного денежного потока, увеличению отдачи для акционеров через выплату дивидендов и снижению уровня долговой нагрузки – целей, которых Компания последовательно и успешно добивается на протяжении уже нескольких лет, - отметил Игорь Сечин.

При этом у «Роснефти» есть все инструменты, чтобы оперативно нарастить добычу в случае снятия внешних ограничений.

Стоит отметить, что по стратегии «Роснефть-2022», к реализации которой уже приступили все подразделения компании, делается ставка на строительство высокотехнологичных скважин. Это дает более эффективную разработку залежей и повышает отдачу пласта. В первом квартале 2019 «Роснефть» ввела в эксплуатацию больше 720 скважин.

В отчетном периоде «Роснефть» сохранила лидерство среди мировых публичных компаний по удельным затратам на добычу (3 доллара на б.н.э.). В IV квартале 2018 г. этот показатель составлял 3,1 доллара на б.н.э., в I квартале - 3,3 доллара на б.н.э.

В первом квартале НПЗ компании переработали 26,9 миллионов тонн. При этом «Роснефть» реализует самую масштабную программу модернизации своих НПЗ, по которой уже было инвестировано 850 миллиардов рублей. Всего же планируется потратить на эти цели почти полтора триллиона рублей. В состав нефтеперерабатывающего комплекса «Роснефти» входит 13 НПЗ. Компания является лидером на российском рынке, обеспечивая до 40% внутреннего потребления автомобильных топлив.

По сравнению с первым кварталом прошлого года объемы реализации топлива «Роснефтью» выросли на 17,9 процента. Кстати, есть в этих цифрах и вклад программ лояльности, которые запустила компания. Их участниками уже стали 12 миллионов автомобилистов.

В первом квартале «Роснефть» увеличила реализацию моторных топлив на внутреннем рынке до 7,2 млн тонн - рост составил 10,8%. Компания продает большие объемы автобензинов и дизельного топлива на бирже, перевыполнив в отчетном квартале норматив биржевой реализации по автомобильным бензинам более чем в 2,5 раза, а по дизельному топливу – примерно в 2 раза.

Российская компания активно работает и на зарубежных рынках. Так, Rosneft Deutschland в этом году начала продавать нефтепродукты напрямую — более чем 500 предприятиям в Германии, Польше, Чехии, Швейцарии, Австрии и Франции. Кроме того, немецкое подразделение компании заключило ряд контрактов на поставки авиационного топлива.

За 1 квартал 2019 года Rosneft Deutschland поставила клиентам 74,5 тыс. тонн авиационного топлива.

Nayara Energy Limited, 49,13% акций которой принадлежат Роснефти, в начале 2019 г. запустила в эксплуатацию первый высокотехнологичный железнодорожный терминал горюче-смазочных материалов мощностью около 16 млн л. Нефтепродукты будут поставляться с НПЗ Вадинар.

Старший аналитик БКС Сергей Суверов отмечает, что "Роснефть" имеет наиболее низкую себестоимость добычи среди крупных компаний нефтегазового сектора: «Это также способствует ее высокой инвестиционной привлекательности. Поэтому я полагаю, что акции "Роснефти" на сегодняшний день недооценены примерно на 20-25%, что соответствует их потенциалу роста в среднесрочной перспективе».