HeadHunter разместила акции на американской бирже

Цена за одну акцию составила в среднем $13,5. Таким образом, вся компания была оценена в $675 млн. В первый день торгов оценка выросла примерно на 17% - до $15,75 за ценную бумагу. А капитализация HeadHunter увеличилась почти до $800 млн.

- Это был выдающийся день для HeadHunter и всего рынка онлайн-рекрутмента, - говорится в сообщении компании, размещенном в соцсетях.

Как объясняют эксперты, успешное размещение российской рекрутинговой платформы связано с высоким спросом на акции высокотехнологичных интернет-компаний. К примеру, в последнее время на биржу вышли онлайн-сервисы Lyft (главный конкурент Uber на американском рынке) и Pinterest (фотохостинг, позволяющий создавать тематические коллекции и делиться ими с друзьями).