2019-05-14T00:51:54+03:00
Анекдоты

Об отравлении Литвиненко споют со сцены

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) ­ Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Дэвид Бекхэм надел носки с сандалиями и попался

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В Великобритании поставят оперу по мотивам отравления Литвиненко

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В Калининграде через девять лет после установки заработали туалеты

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В Могилеве депутаты торжественно открыли перила

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ИСТОЧНИК KP.RU

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