Звезды 60+

Лайма Вайкуле, которая не перестает радовать своих поклонников стройностью и красотой, всегда подчеркивает:

«Я не пью алкоголь, не курю и регулярно занимаюсь спортом». Из физнагрузок звезда выбрала для себя ходьбу, плавание и занятия с гантелями.

Аль ПачиноФото: EAST NEWS

Легендарному актеру и режиссеру Аль Пачино в апреле исполнилось 79 лет.

С возрастом он, как хорошее вино, становится только ярче и привлекательнее, им восхищаются поклонницы.

Роберт Де НироФото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезде «Крестного отца» Роберту Де Ниро в августе будет 76. Знаменитый артист признается, что больше всего любит погреться на солнце (отметим, что так можно получить необходимую дозу полезного витамина D). А еще старается ограничивать себя в сладком.

Алла ПугачеваФото: Александр ГЛУЗ

Примадонна недавно отметила 70-летие. Рассказывая о секретах своей красоты и молодости, Алла Пугачева советует не злоупотреблять соленым, алкоголем, сладким и мучным. А также налегать на овощи, фрукты, пить чистую воду и травяные чаи. И обязательно делать зарядку по утрам!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Международный опыт: в Японии много двигаются, в Испании правильно питаются, в Гонконге общаются с семьей

Что делают зарубежные государства, для того чтобы люди в возрасте жили комфортно и как можно дольше.

Организация Объединенных Наций ежегодно обновляет рейтинг стран по продолжительности жизни населения. Первые позиции в нем занимают Гонконг, Япония, Швейцария, Испания… России пока есть к чему стремиться. Почему люди в одних странах живут дольше, чем в других? Что делают правительства для помощи своему старшему поколению? Чему можно у них поучиться и что применимо в российских условиях? (Подробности)