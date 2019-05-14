В Москве с помощью подкопа обчистили склад электроинструментов

Необычную кражу пытаются раскрыть столичные полицейские. Воры пробрались на склад электроинструментов через подкоп. Огромную дырку в бетонном полу в понедельник, 13 мая, обнаружил генеральный директор фирмы, склад которой расположен на Проезде Энтузиастов. В нее в прямом смысле фразы "под землю провалились" десятки дорогостоящих электроинструментов, а также бензооборудование. Предприниматель сразу обратился с заявлением в полицию. Оказалось, что воры прокопали под зданием целый тоннель. "Трудились" все майские праздники.

- Кража совершена путем подкопа, который был сделан с период времени с 8 по 13 мая. По данному факту проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По "горячим следам" найти воров не удалось. Улик на месте преступления они не оставили, а система видеонаблюдения установленная по периметру здания склада , оказалась бесполезна. Не помогла и сигнализация, которая в случае с подкопом оказалась совершенно бесполезной.

В списке подозреваемых бывшие сотрудники склада. Судя по всему, воры отлично знали что именно хранится в помещении и как туда попасть, чтобы остаться незамеченными.