2019-05-14T10:57:51+03:00
Происшествия

В Москве с помощью подкопа обчистили склад электроинструментов

Воры трудились все майские праздники: копали тоннель, а потом еще и пробили отверстие в бетонной плите
Анастасия ВАРДАНЯН
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По данному факту проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного делаПо данному факту проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного делаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Необычную кражу пытаются раскрыть столичные полицейские. Воры пробрались на склад электроинструментов через подкоп. Огромную дырку в бетонном полу в понедельник, 13 мая, обнаружил генеральный директор фирмы, склад которой расположен на Проезде Энтузиастов. В нее в прямом смысле фразы "под землю провалились" десятки дорогостоящих электроинструментов, а также бензооборудование. Предприниматель сразу обратился с заявлением в полицию. Оказалось, что воры прокопали под зданием целый тоннель. "Трудились" все майские праздники.

- Кража совершена путем подкопа, который был сделан с период времени с 8 по 13 мая. По данному факту проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По "горячим следам" найти воров не удалось. Улик на месте преступления они не оставили, а система видеонаблюдения установленная по периметру здания склада , оказалась бесполезна. Не помогла и сигнализация, которая в случае с подкопом оказалась совершенно бесполезной.

В списке подозреваемых бывшие сотрудники склада. Судя по всему, воры отлично знали что именно хранится в помещении и как туда попасть, чтобы остаться незамеченными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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