2019-05-14T11:51:23+03:00
Экономика

Команда «Сколково» примет участие в Международном автопробеге «Ралли мира»

Мероприятие ежегодно проводится в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума
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Electric Marathon – это соревнования на кубок им. Андрея Платоновича Нагеля, легендарного русского автогонщика и журналистаElectric Marathon – это соревнования на кубок им. Андрея Платоновича Нагеля, легендарного русского автогонщика и журналистаФото: предоставлено организаторами
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27 мая в Монте-Карло принц Монако Альберт II лично даст старт первому этапу автопробега – марафону на электромобилях.

Electric Marathon – это соревнования на кубок им. Андрея Платоновича Нагеля, легендарного русского автогонщика и журналиста. Команды из Чехии, Эстонии, Беларуси, Норвегии, Монако на автомобилях Tesla проедут через всю Европу на максимально допустимой скорости, с непременным соблюдением правил дорожного движения. Россию в электромарафоне представят команды от Moscow Tesla Club и Фонда «Сколково».

- Для «Сколково» важно поддерживать такое сотрудничество, поскольку речь идёт о популяризации экотехнологий и инновационном подходе к использованию энергетических и логистических систем. Это также является способом укрепления культурных связей Европы и России. «Сколково» гордится возможностью быть партнёром и местом проведения одного из этапов «Ралли Мира» в этом году, - сказал в своем обращении к участникам ралли Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Электромарафон финиширует 4 июня в ИЦ «Сколково». Здесь состоится первое награждение победителей ралли. Как отмечает Исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Дубнов, ИЦ «Сколково» заявлен как территория, которая будет закрыта для использования транспортных средств с бензиновыми двигателями, и это реальность уже завтрашнего дня. В «Сколково» более 20 инновационных компаний разрабатывает технологии и коммерциализирует продукты в области экологически чистого электрического транспорта.

- Международный автопробег «Ралли мира» - это заметное мероприятие по популяризации электротранспорта. Участники ралли покажут на своем опыте, что электромобилю есть место на европейско-российском маршруте. Для «Сколково» это дополнительная возможность укрепить деловые и технологические связи с европейскими партнерами, подтвердить заинтересованность и готовность участвовать в глобальном электромобильном тренде, - резюмирует Олег Дубнов.

В рамках соревнования запланировано много мероприятий: награждение победителей в Сан-Марино у правительственного дворца, соревнование по слалому в Минске, встреча с единомышленниками на заводе супермашин в Венгрии и другие.

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Второй финиш электромарафона состоится 6 июня, на площадке ПМЭФ – 2019.

- Автопробег не случайно ежегодно проводится в рамках официальной программы ПМЭФ. Главной целью форума является расширение границ для бизнеса. Мы же помогаем установить позитивные отношения со многими странами, вовлекая в ралли больше государств. В следующем году мы уже расширим географию автопробега и пригласим к личному участию руководителей государств, - отмечает организатор «Ралли мира», Президент фонда «Будущее Родины» Кюри Усманов.

Второй этап «Ралли мира» важен для мирового бизнес-сообщества. Это автопробег эксклюзивных автомобилей под лозунгом «Из Санкт-Петербурга с любовью». Он стартует 8 июня с Исаакиевской площади Санкт-Петербурга и завершится в Монте-Карло 13 июня.

В составе колонны – эксклюзивные Бентли, Роллс-Ройсы и другие марки авто. Причем многие из этих машин являются единственными экземплярами во всем мире. Участие в автопробеге примут топовые российские и зарубежные бизнесмены.

Помимо глобальной цели – расширения границ для бизнеса, этот этап ралли имеет и высокую культурную цель: впервые показать эксклюзивный концерт в исполнении Санкт-Петербургского симфонического оркестра имени И. А. Мусина.

Шедевры классической музыки будут исполнены на электронных музыкальных инструментах скрипках, альтах, контрабасах и электро-пианино. В их исполнении прозвучат произведения Вивальди «Времена года», саундтрек из кинофильма «Игры престолов» и другие

Организатор автопробега считает, что именно культурный обмен между странами играет главную роль в установлении дипломатических отношений, расширении возможностей сотрудничества, выстраивании конструктивного диалога.

Международный автопробег «Ралли Мира» - это ежегодное мировое событие в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума. Основной идеей ралли третий год подряд является миротворческая миссия в укреплении деловых и культурных отношений между Россией и Европой, а также вклад в международные усилия по обеспечению мира. В 2019 году автопробег пройдет с 27 мая по 13 июня под лозунгом «Европа любит Россию. Евразия наш общий дом».

Организаторами «Ралли Мира - 2019» выступают благотворительный фонд «Будущее Родины», фонд принца Монако Альберта II, мероприятие проводится при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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