На МРФ определят пути увеличения стоимости рыбного бизнеса в России

Одним из ключевых мероприятий деловой программы III Международного рыбопромышленного форума станет конференция «Стоимость рыбной отрасли: как оценить эффективность использования бизнесом общенационального ресурса?». Представители федеральных ведомственных структур, рыбопромышленных компаний и ассоциаций, аналитики и эксперты международных финансовых организаций обсудят вопросы наращивания капитализации рыбного бизнеса, в том числе в России. Специалисты рассмотрят основные мировые тенденции, причины как высокой, так и низкой добавочной стоимости предприятий и самой отрасли в различных странах, а также различные инструменты и методы финансовой оценки.

Россия в последние годы занимает прочные позиции в ТОП-10 лидеров мирового рыболовства по объему вылова водных биоресурсов. На долю России приходится примерно 5% мирового вылова, а в рейтинге экспортеров водных биоресурсов она занимает 11-е место. Стоимость экспортированной российской рыбной продукции в 2018 году составила 5,2 млрд долларов. По оценке зарубежных экспертов, в России действует одна из наиболее эффективных систем управления рыболовством и контроля за сохранностью водных биоресурсов. Однако капитализация отрасли находится на низком уровне: доля России в мировой капитализации рыбного бизнеса составляет менее 1%.

Информационное агентство Undercurrent в течение нескольких лет составляет список крупнейших по размеру капитализации рыбопромышленных корпораций. В ТОП-100 мирового рыбного рынка входит всего одна российская рыбопромышленная компания, чья выручка составляет более 300 млн долларов в год.

«Для рыбаков очень важна возможность пользования кредитными ресурсами, поэтому им необходимо точно знать, как рыбный бизнес сейчас оценивают банки, – отметил заместитель Министра сельского хозяйства России – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. – Диалог на площадке Форума с опытными международными экспертами позволит нам понять, как мы можем упрочить позиции России на мировом рыбохозяйственном рынке и укрепить финансовое положение наших компаний».

На конференции также планируется обсуждение вопросов влияния государства на капитализацию рыбной отрасли, наблюдаемого в последние годы роста сделок по слиянию и поглощению в рыбной отрасли, бухгалтерских и правовых аспектов капитализации российских отраслевых предприятий.

В рамках деловой программы Форума состоится пленарное заседание «Океан возможностей: природа, экономика, человек», а также сессии, посвященные актуальным темам цифровизации в рыбохозяйственной отрасли, ресурсного потенциала Арктики и Антарктики, решению задач по экономическому и социальному развитию территорий с помощью рыбного хозяйства.

«За два года Международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге стал заметным явлением на карте мирового рыбного рынка. В нем принимают участие руководители крупнейших рыбопромышленных корпораций, ученые с мировым именем и главы рыболовных ведомств ведущих держав. Именно поэтому мы считаем важным обсудить актуальные и резонансные темы мирового и российского рыболовства на мероприятиях форума. Кроме того, МРФ открывает возможности для проведения прямых и эффективных переговоров не только с партнерами на рыбном рынке, но и с производителями оборудования для рыбного промысла и рыбопереработки, все это позволит решить поставленные задачи по увеличению экспорта», – отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоятся 10–12 июля 2019 г. в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».