2019-05-14T13:16:40+03:00
Экономика

Представители науки и бизнеса обсудили проблемы и будущее российского образования

Дискуссия продолжится на крупнейших экономических форумах России – ПМЭФ и ВЭФ
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Фото фонда Росконгресс.Фото фонда Росконгресс.
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В Москве в рамках комплексного исследования состояния и проблем российского образования, состоялось заседание экспертной группы для выработки рекомендаций по кадровому обеспечению реализации стратегических задач развития страны. Организаторами Исследования выступают Российская академия наук и Фонд Росконгресс.

В работе группы приняли участие президент Российской академии наук, председатель экспертной группы Александр Сергеев, заместитель президента Российской академии наук Владимир Иванов, ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Владимир Васильев, директор Института опережающих исследований имени Е.Л. Шифферса Юрий Громыко, исполнительный директор Госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко, президент Российской академии образования Юрий Зинченко, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев, первый вице-президент АО «Газпромбанк» Наталья Третьяк, а также представители Российской академии наук, руководители высших учебных заведений, институтов развития, крупных предприятий и государственных корпораций, общественных объединений.

«Цифровая трансформация и переход на новые технологии являются ключевыми стратегическими задачами государства, и уже сегодня необходимо готовить кадры по новым специальностям. Для того, чтобы на уровне страны мы могли сохранить конкурентоспособность ключевых отраслей экономики, важно своевременно выявить слабые места системы образования и, при необходимости, пересмотреть или скорректировать программы как среднего и высшего, так и специального профессионального образования. Необходимо добиться интеграции научно-образовательных организаций и производственного сектора. Современный мир диктует необходимость непрерывного образования, для удовлетворения этой потребности мы должны создать базу не только на государственном уровне, но и поддержать развитие корпоративных университетов, работающих в тесной связке с вузами и научными организациями», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В рамках заседания экспертной группы участники обсудили отсутствие единого образовательного пространства, вариативность школьных учебников, изменение роли педагога в школе с преподавателя на модератора, замену предметных знаний компетентностным подходом в образовании, маркетизацию образования, несоответствие уровня среднего профессионального образования запросам реального сектора и другие.

«По результатам сегодняшней встречи будет сформирован экспертный доклад по вопросам текущего положения дел в образовании и подготовки кадров в стране. В докладе будут представлены скоординированные выводы и рекомендации по улучшению ситуации и корректировке существующего курса в тех областях, где это представляется необходимым и первостепенным», – прокомментировал президент Российской академии наук, председатель экспертной группы Александр Сергеев.

Кроме того, экспертной группой планируется проведение работы по формированию тематической дискуссии, посвященной вопросам образования и кадровой политики, на Петербургском международном экономическом форуме (г. Санкт-Петербург, 6–8 июня 2019 г.) и Восточном экономическом форуме (г. Владивосток, 4–6 сентября 2019 г.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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