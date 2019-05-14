Дачная амнистия возвращается. Теперь - до 2022 года

В Госдуму внесен законопроект о возвращении «дачной амнистии» для построек на садовых участках. До 1 марта 2022 года их можно будет зарегистрировать по прежней, упрощенной, схеме: понадобится техплан на дом и документы на участок.

Дачная амнистия-2, как следует из законопроекта, будет распространяться на дома, построенные на земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года. Именно с этой даты действуют поправки в Градостроительный кодекс, которыми фактически дачная амнистия-1 была отменена.

Для тех, кто уже запутался в изменениях законодательства, напомним: по новым правилам, с 1 марта 2019 года для садоводов стала действовать более сложная схема строительства и оформления домов. Прежде чем возводить жилой или садовый дом, нужно через многофункциональный центр (МФЦ) подать местным властям уведомление о начале строительства. Дождаться подтверждения, что параметры будущей постройки соответствуют градостроительным и прочим нормам, - и только потом приступать к работам. По окончании строительства нужно еще раз подать уведомление — теперь уже о том, что все готово. Без этой процедуры оформить право собственности стало нельзя.

Остался, однако, вопрос: а что делать с теми домами, которые уже построены, но до 1 марта так и не были зарегистрированы. Многие дачники оттягивали этот момент — благо предполагалось, что дачная амнистия для садовой недвижимости будет бессрочной. И не сразу сообразили, что законодательство резко поменялось. Вот им и решили дать шанс.

Законопроект содержит и еще ряд новшеств, призванных упростить жизнь тех садоводов, которые все же хотят узаконить свою недвижимость. В частности, до 1 марта 2022 года регионы смогут устанавливать предельные максимальные цены кадастровых работ. Это важно: многие не регистрировали дома именно из-за дороговизны услуг кадастровых инженеров, к которым надо обращаться за техпланом.

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За новостями о том, что с 1 января дач у нас больше нет (исчезло понятие «дачных товариществ» из законодательства — остались только садоводческие и огороднические), а в домах на садовых участках теперь можно «прописаться», многие садоводы-дачники не обратили внимание на другие, не менее важные изменения в законодательстве. (подробности)