Трамп хочет встретиться с Путиным

Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме объявил, что рассчитывает на двустороннюю встречу с Владимиром Путиным в июне в ходе саммита «большой двадцатки» в Осаке (Япония).

- Да, я встречусь с президентом Путиным, - заявил американский лидер, добавив, что намерен пообщаться и с председателем КНР Си Цзиньпином.

На вопрос о том, какой сигнал сейчас должен послать российскому руководству на переговорах в Сочи глава Госдепа Майк Помпео, Трамп ответил в довольно позитивном ключе.

- Думаю, он заключается в том, что никто никогда не был таким жестким по отношению к России (как он. - Ред.), но в то же время нам удастся поладить с Россией. Поладить с Россией имеет смысл, - заключил президент.

РЕАКЦИЯ

В Кремль инициатив не поступало

- Мы отфиксировали это заявление. Мы такие заявления фиксировали и раньше. Мы приняли его к сведению, каких-либо инициатив со стороны наших американских коллег не поступало, каких-либо договоренностей о начале подготовке к встрече не было, - заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Юрий РОГУЛЕВ, директор Фонда изучения США им.Рузвельта в МГУ:

«Ожидать многого вряд ли стоит»

- Нынешний визит Помпео в Сочи как раз отражает это подход. И стороны наверняка будут обсуждать возможность встречи глав государств. Трамп после результатов расследования спецпрокурора Мюллера чувствует себя более свободно, плюс ему нужны позитивные сдвиги на внешнеполитической арене - ни с Северной Кореей, ни с Венесуэлой, ни с Сирией этого не получается. Что касается прогнозов, то ожидать многого вряд ли стоит.