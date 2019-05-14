2019-05-14T14:49:30+03:00
В мире

Полиция ворвалась в посольство Венесуэлы в США

Сторонники Николаса Мадуро не собираются пускать в здание новую дипмиссию от оппозиции [видео]
Мария БЕРК
Поделиться:
Комментарии: comments12
Выдворить демонстрантов у полиции не получилось — у них не было с собой ордера на арестВыдворить демонстрантов у полиции не получилось — у них не было с собой ордера на арестФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американские полицейские докатились до нарушения международной Венской конвенции. Без разрешения властей Венесуэлы и президента Николаса Мадуро правоохранители проникли на территорию посольства республики в Вашингтоне, сломали дверной замок и ворвались в здание.

Действовали полицейские якобы по просьбе Карлоса Веккьо, которого лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо назначил временным поверенным в делах республики в США. Веккьо пожаловался в Госдепартамент, что оппозиционную дипмиссию не пускают в здание «несанкционированные оккупанты» - активисты американского антивоенного движения CodePink. Те сидят в посольстве с середины апреля и выступают в поддержку действующего президента Мадуро.Пацифисты заявляют, что будут противостоять военному вмешательству США в дела Венесуэлы.

Правда, выдворить демонстрантов у полиции не получилось — у них не было с собой ордера на арест. Поэтому спустя полчаса полицейские покинули посольство ни с чем.

- Некоторые активисты вышли, четверо решили остаться. Но я предполагаю, что ордер на арест будет уже очень скоро, - рассказала основательница CodePink Медея Бенджамин. - Вызывает удивление, что после того, как на протяжении пяти недель активисты находились внутри посольства против воли Госдепартамента, полицейские не смогли даже подготовиться и получить ордер на арест!

Американские спецслужбы последнюю недель круглосуточно дежурят возле посольства Венесуэлы в Вашингтоне. Сторонники Николаса Мадуро рассказали, что 9 мая в здании отключили электричество и водоснабжение, когда там были 15 человек. Задолженности по счетам у дипведомства нет.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас призвал Госдеп США защитить посольство, а в администрации вице-президента республики обвинили американскую полицию в нарушении международного права.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция США не смогла заставить активистов покинуть посольство Венесуэлы в Вашингтоне

Полиция США и сотрудники Секретной службы вошли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне и потребовали активистов покинуть его. Однако через полчаса офицеры покинули помещение ни с чем. (подробности)

Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Песков: Россия готова к работе в ПАСЕ только на абсолютно равноправной основе
На Нагатинской набережной в Москве автомобиль наехал на фонарный столб
Песков: Путин не вмешивался в вопрос о строительстве храма в Екатеринбурге
Lexus отзывает сотни автомобилей в России
Лавров: Стремление России выйти из СЕ — слухи
Мэр Екатеринбурга: забор на месте строительства храма убирать не будут
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
«Ночь музеев-2019» намерен посетить каждый шестой россиянин
Владимир Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Суд в Киеве открыл производство по делу о запрете выезда из страны Порошенко
Около 1,5 тысяч человек эвакуировали из здания Российского университета дружбы народов в Москве из-за задымления
Киевские политологи рассказали о первых шагах Зеленского на посту президента
Новая функция Яндекс.Такси поможет добраться до дома из отдаленных районов
В России впервые за 45 лет создадут новый патрон для снайперского оружия
"Порту" предложил Икеру Касильясу должность в структуре клуба
В Госдуме от Помпео ждут конкретных предложений по КНДР и Афганистану
Nord Stream 2: «Северный поток-2» может быть сдан с опозданием из-за Дании
Вдова Сергея Доренко Юлия приехала на прощание с журналистом
Спикер Рады объявил о прекращении существования коалиции в украинском парламенте
В Госдуме прокомментировали решение США внести пять россиян в санкционный список
Российский актер Сергей Пускепалис рассказал, почему не снимается на Западе
В УФСИН Москвы назвали самого лучшего повара
Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского
Два американских ракетных эсминца с «Томагавками» вошли в Персидский залив
Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы
Минтруд предложил единые правила расчета прожиточного минимума для пенсионеров
Эксперты прогнозируют увеличение доходов россиян на 2,9 процентов