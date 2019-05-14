Полиция ворвалась в посольство Венесуэлы в США

Американские полицейские докатились до нарушения международной Венской конвенции. Без разрешения властей Венесуэлы и президента Николаса Мадуро правоохранители проникли на территорию посольства республики в Вашингтоне, сломали дверной замок и ворвались в здание.

Действовали полицейские якобы по просьбе Карлоса Веккьо, которого лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо назначил временным поверенным в делах республики в США. Веккьо пожаловался в Госдепартамент, что оппозиционную дипмиссию не пускают в здание «несанкционированные оккупанты» - активисты американского антивоенного движения CodePink. Те сидят в посольстве с середины апреля и выступают в поддержку действующего президента Мадуро.Пацифисты заявляют, что будут противостоять военному вмешательству США в дела Венесуэлы.

Правда, выдворить демонстрантов у полиции не получилось — у них не было с собой ордера на арест. Поэтому спустя полчаса полицейские покинули посольство ни с чем.

- Некоторые активисты вышли, четверо решили остаться. Но я предполагаю, что ордер на арест будет уже очень скоро, - рассказала основательница CodePink Медея Бенджамин. - Вызывает удивление, что после того, как на протяжении пяти недель активисты находились внутри посольства против воли Госдепартамента, полицейские не смогли даже подготовиться и получить ордер на арест!

Американские спецслужбы последнюю недель круглосуточно дежурят возле посольства Венесуэлы в Вашингтоне. Сторонники Николаса Мадуро рассказали, что 9 мая в здании отключили электричество и водоснабжение, когда там были 15 человек. Задолженности по счетам у дипведомства нет.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас призвал Госдеп США защитить посольство, а в администрации вице-президента республики обвинили американскую полицию в нарушении международного права.

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