Правительство поддержало поправки об использовании нацистской символики в искусстве

Сложно представить себе фильм о войне, где бы в кадре не возникал наш враг во всей его дикой красе. Один из свежих примеров — блокбастер «Т-34». Там русский танк гоняет немецкую «пантеру» со свастикой на броне. А кинохроника 1941-1945 годов? Но в России некоторое время назад ввели ответственность за «демонстрацию нацистской символики» - без важных уточнений.

Людей начали наказывать, например, за репост снимков с Парада победы 1945-го, где у стен Кремля падали знамена фашистской Германии. Чтобы избежать таких перегибов и злоупотреблений на местах, в минувшем декабре депутаты Василий Пискарев и Елена Ямпольская внесли свой законопроект. Где указали на нестыковочки в двух законах. Один - «О противодействии экстремистской деятельности». Другой - «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В первом — запрет на пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходной до степени смешения. Во втором — запрет на использование нацистской символики в любой форме.

В кабмине к голосу народных избранников прислушались. Комиссия правительства РФ поддержала с учетом замечаний законопроект, разрешающий использование нацистской символики в учебно-просветительских целях и в произведениях искусства. Но - при условии осуждения нацизма! И как это будет выглядеть? «Штирлиц идет по коридору!» — докладывают шефу гестапо Мюллеру, а субтитрах бегущая строка с перечислением преступлений нацистов? И как быть с историческими реконструкциями? А с экспозициями военных музеев? Понятно, что никаким потворством нацизму и экстремизму там не пахнет. И проект при обсуждение в профильных комитетах и на втором чтении в Госдуме должен вобрать в себя все здравые предложения. Чтобы изображения нацистов-врагов не смешивали с пропагандой фашистских идей. И не оправдывали их.

Вот как прокомментировала ситуацию заместитель председателя комитета по культуре Госдумы, заслуженная артистка России Елена Драпеко, которой в фильме «А зори здесь тихие» противостояли самые отъявленные гитлеровские десантники с соответствующей символикой.

- Когда писали первоначальный текст закона, на дураков не рассчитывали. В первоначальном варианте о нацизме писали «запрещена пропаганда». Когда выходил фильм «А зори здесь тихие» - в нем не было никакой пропаганды фашизма. И в «Семнадцати мгновениях весны» - тоже. Рассматривается все произведение целиком. Но наши правоохранители за перепост кадра из фильма стали осуждать людей. Вот и пришлось в том числе и нашему комитету вносить необходимые поправки. Я буду поддерживать их. Это дополнительная защита от дурака. Всегда найдется ретивый исполнитель из прокурорских или милицейских, которых на этом захочет себе сделать карьеру. Надо не законодательство править, а мозги вправлять.