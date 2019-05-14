2019-05-14T18:04:56+03:00
Телевизор

Проверка итогов шоу «Голос. Дети» еще не закончена

Первый канал и нанятая им фирма по борьбе с киберпреступностью просят воздержаться от преждевременных выводов [видео]
Антонина ВЕТКИНА
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Кадр из финала шоу во время оглашения итогов голосования зрителей.Кадр из финала шоу во время оглашения итогов голосования зрителей.Фото: Первый канал
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Пресс-служба Первого канала и компания Group-IB распространили совместное заявление о ходе расследования итогов шоу «Голос. Дети».

«Первый канал и Group-IB просят воздержаться от выводов, основанных на сомнительных источниках, - говорится в заявлении. - Компания «СМС-сервисы» не делала никаких заявлений о завершении расследования и участвует в нем как объект проверки. На данный момент, любая информация о завершении расследования недостоверна. Срок обнародования итоговых результатов прежний - конец месяца. Совсем скоро мы опубликуем результаты первого этапа проверки. Никакие иные «источники» кроме Первого канала и Group-IB не обладают информацией о ходе расследования».

Ранее во вторник некоторые СМИ сообщили о том, что петербургская фирма «СМС сервисы», обслуживающая шоу «Голос. Дети», завершила проверку звонков и СМС-сообщений телезрителей, поступивших в момент финала шоу «Голос. Дети» 26 апреля. Сообщалось также, что «во время голосования не было DDoS- или иных хакерских атак».

Фирма «СМС сервисы» входит в группу компаний i-Free. Последний пресс-релиз на сайте организации действительно касается шоу «Голос. Дети», но датирован еще 29 апреля - в нем говорится лишь о том, что данные о зрительском голосовании переданы Первому каналу. Информации о завершении проверки в нем нет.

Проверка итогов телешоу была вызвана скандалом, разгоревшимся после финала проекта. По результатам зрительского голосования победила Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, что спровоцировало волну возмущения зрителей, посчитавших такой исход несправедливым. По мнению поклонников шоу, проигравшие участники спели лучше, к тому же голосовать за Микеллу призывали многие звезды шоу-бизнеса. В ходе расследования, которое по заказу Первого канала проводит компания Group-IB, проверяется возможность использования технических средств, которые могли бы повлиять на результат голосования.

Накануне правообладатель формата шоу «Голос. Дети» - нидерландская компания Talpa Media, сообщила «КП», что не поддерживает каких-либо контактов с Яном Абрамовым («Talpa Media has not been approached nor has been in contact with Yan Abramov»), таким образом опровергая информацию Baza.

Ранее генеральный директор Group-IB Илья Сачков в комментарии «КП» заявил, что «Давление на ход независимого расследования, которое ведет наша команда, исключено» и сообщил, что проверка близится к концу: «завершена проверка компании-агрегатора, обеспечивавшей технологическое сопровождение голосования в финале шоу «Голос. Дети». В завершающую фазу вступила проверка SMS и IVR-голосования (IVR-голосование - это голосование путем телефонного звонка. - Авт.) в ходе выборов победителя. До конца месяца отчет будет готов».

Микелла Абрамова. Песня на вылет. Поединки. "Голос. Дети - Сезон 6".Микелла исполняет песню Джуди Гарленд "Somewhere Over the Rainbow". Гарольд Арлен и Ип Харбург написали песню для фильма "Волшебник страны Оз" 1939 года. Композиция была удостоена премии "Оскар" как лучшая оригинальная песня

ИСТОЧНИК KP.RU

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