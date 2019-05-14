Путин - о Су-57: Нужно, чтобы это была лучшая машина в мире!

Вряд ли когда-нибудь в мире сможет в ближайшие годы эффектней прилететь куда-то, чем это сделал Владимир Путин, прибыв в Ахтубинск в летно-испытательный центр минобороны. Президентский самолет появился в небе Астраханской области в сопровождении почетного эскорта шести истребителей пятого поколения Су-57.

Пока в Сочи Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсуждали, что можно сделать с российско-американскими отношениями и готовились к встрече с президентом России, сам президент занимался практической работой. Путин осматривал выстроенное в ряд то, что скромно называлось «серийные образцы авиационной техники и перспективное вооружение».

В действительности же глава государства посмотрел ни больше ни меньше, как на главную мировую сенсацию последних лет — истребитель-перехватчик «МиГ-31» с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». «Вытащить из ножен» гиперзвуковой «Кинжал» перед разговором с Помпео — это было не менее эффектно, чем полет с шестеркой Су-57. Хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напрочь отверг подобную связь.

Ахтубинск. Борт номер один президента РФ В.Путина и истребители Су-57 над городом. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС

- Вопросами военно-промышленного комплекса президент занимается дважды в году, и это имеет своей целью именно развивать военно-промышленный комплекс, а не посылать кому-то месседж, - заявил Песков. - Здесь не нужно строить каких-то таких теорий заговора. Совещания президента по вопросам развития ВПК планировались задолго до того, как в графике президента появилось небольшое окно, позволяющее принять госсекретаря США.

В Ахтубинске Путин посмотрел столько всего, что даже список этих новинок выглядел очень внушительно: Су-57 уже на земле, Миг-35, беспилотные летательные аппараты «Охотник-Б», «Иноходец», «Корсар», «Форпост-Р», средства ПВО - радиолокационные станции «Каста 2-2В», «Подлёт» и РЛК-МЦ «Валдай», комплекс средств автоматизации «Фундамент-М», боевые машины ЗРПК семейства «Панцирь», ЗРК С-350 «Витязь», боевую машину «Тор-М2У», самоходную огневую установку «Бук-М3», пусковую установку ЗРК С-300В4.

Президент пообщался с летчиками-испытателями, которые в Ахтубинске проводят испытания Су-57 и которые сопровождали его лайнер.

- Красиво очень сопровождали. Потом, я смотрел, разошлись в разные стороны, - похвалил Путин.

- Такая задумка была, - поскромничали пилоты.

- У вас, наверное, самая сложная работа — новую машину ставить на крыло, - оценил их труд президент. - Хорошая машина? Нравится?

- Еще проходит испытания, пока еще не все проверено, оценено, - не стали лукавить испытатели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708708" frameborder="0"></iframe> Путин осмотрел перспективный ракетный комплекс «Кинжал».

- Подскажете изготовителям?

- Постоянно подсказываем. Очень хороший скачок в будущее, - нашли все же суровые летчики доброе слово для нового истребителя.

- Нужно, чтобы эта машина была самой лучшей в мире, - поставил задачу Путин. - Мы очень рассчитываем на ваш профессионализм, чтобы такие тонкие вещи, детали вы изготовителям подсказывали. Вы знаете, что нужно делать.

- Для этого мы здесь и находимся, будет лучше, - пообещали ему.

После этого глава государства провел совещание по развитию Астраханской области и отправился в Сочи, где его уже ждали Лавров и Помпео.