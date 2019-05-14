В Петербурге выберут лучших в мире молодых ученых

Задачи будущего

О том, что сырьевые ресурсы имеют свойство исчерпываться, и российским, и западным специалистам горного дела известно хорошо. Поэтому быстрый и эффективный поиск, разработка и эксплуатация новых месторождений - задача многих ученых, в том числе и молодых. Задача, прямо скажем, непростая, ведь нужно не просто увеличить добычу полезных ископаемых, но и не навредить при этом экологии. Сделать это можно, но только с помощью инновационных технологий и новых подходов к использованию природных богатств.

Именно такие задачи в будущем и предстоит решать участникам ХV форума-конкурса молодых ученых «Проблемы недропользования», который стартовал в Санкт-Петербургском Горном университете. В этом году форум-конкурс проходит под патронажем Международного центра компетенций в горно-техническом образовании под эгидой ЮНЕСКО. А обсудят делегаты форума такие направления, как прорывные технологии переработки углеводородного и техногенного сырья с получением материалов нового поколения, цифровые и энергосберегающие технологии, защиту окружающей среды, рациональное природопользование и многое другое.

- Проводя такие мероприятия, мы преследуем главную цель: организовать площадку для общения молодых исследователей, научить их участвовать в дискуссии. Для того, чтобы у ребят не пропадала энергия и они не потеряли интерес к научным исследованиям, - говорит ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко. – Это не просто научная конференция, это своего рода конкурс, олимпиада, в ходе которой мы выберем лучших в мире инженеров, лучшие команды специалистов и университеты, которые таких специалистов готовят.

Владимир Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского Горного университета. Фото: Любовь Холопова

Новые форматы

Молодые ученые традиционно смогут продемонстрировать свои разработки, обменяться опытом, получить новые знания в ходе мастер-классов маститых ученых и топ-менеджеров добывающих корпораций. Но в этом году организаторы приготовили для участников несколько новых форматов. К примеру, специалисты поучаствуют в кейс-чемпионате, когда за короткое время им придется решить реальную производственную задачу, а результаты представить экспертному жюри.

Еще одна особенность конференции нынешнего года – возможность презентовать итоги своих исследований в стиле TED. Это короткое выступление, в ходе которого при помощи видео или слайдов спикер вкратце излагает суть своего проекта. Сконцентрироваться нужно на ценности разработки и перспективах внедрения в производство.

- Многостраничную диссертацию написать легко, подготовить емкий реферат сложнее, а вот изложить суть своего научного труда в нескольких предложениях по силам единицам, - пояснил нововведение Владимир Литвиненко. - Между прочим, в нынешней реальности именно такой формат очень важен и перспективен. Мало просто работать мозгами, надо уметь донести важность своей идеи и внедрить ее в производство.

Реальные результаты

Эффект от научных разработок, представленных на форуме-конкурсе «Проблемы недропользования» и впоследствии внедренных в производство, измеряется миллиардами долларов. Хотя измерять эффективность научных достижений только в деньгах не совсем правильно. Именно здесь, например, несколько лет назад впервые заговорили о влиянии на здоровье человека тяжелых металлов, содержащихся в фосфорных удобрениях. А сейчас эта тема – одна из самых актуальных в Европе.

- Мы начинали с небольших мероприятий, а сегодня присутствует более 500 участников из 70 университетов и компаний, как российских, так и зарубежных. Не думаю, что еще какая-то страна или университет могут похвастаться таким количеством, - говорит председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев. - Но не надо забывать, что нынешний форум обращен к молодежи, а это та база, которая потом поможет развиваться и экономике города и, конечно же, России.

СПРАВКА

В 2019 году Международный форум-конкурс «Проблемы недропользования» проводится уже в пятнадцатый раз и посвящен Международному году Периодической таблицы химических элементов.

Участие в пленарном и секционном заседаниях форума примут более 500 молодых ученых из 70 университетов и компаний, представляющих Австрию, Великобританию, Германию, Китай, Польшу, Чехию и другие державы. Каждый из них выступит с докладом и представит свои исследования в области развития минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов. Лучшие статьи будут опубликованы в отдельном сборнике.