Человек ко всему привыкает. Даже к глобальному потеплению

ВСЁ НОРМ

Климат меняется - мы привыкаем. Да, вспоминаем, конечно, что раньше зима была нормальная, а если уж весна - так журчат ручьи, и тает лёд, и сердце тает. А сейчас что? Сплошные аномалии.

Однако к ним человек привыкает очень быстро, уверяют учёные. Настолько быстро, что это опасно.

Дело в том, что климатические процессы протекают совсем в других масштабах, чем способен воспринять наш мозг. Десятки тысяч лет между ледниковыми периодами. Больше века с тех пор, как началось глобальное потепление. А наших эмоций на тему погоды, даже самой аномальной и экстремальной, хватает всего на пару лет. Потом привыкаем. К таким выводам пришел Фрэнсис Мур, исследователь из университета Калифорнии.

Мур вместе с коллегами не поленились проанализировать 2 миллиарда сообщений в Twitter, где так или иначе упоминалась погода. От повседневного трёпа ("Уфф, ну и жарища!", "Аццкий холод сегодня") до твитов о разных погодных катаклизмах. Столько настрочили 13 миллионов пользователей соцсети всего за два года, с 2014 по 2016 год.

Твиты прогнали через сито лингвистического анализа, благодаря чему ученые классифицировали отношение пользователей к погоде: положительное, отрицательное, нейтральное или вовсе равнодушное, удивляются ли люди небывалому зною или аномальным холодам или пишут "всё норм". Потом американцы взяли метеорологические архивы и сравнили эмоции из твитов с тем, какой реально была погода в те дни, когда они были написаны.

И обнаружилась очень простая закономерность. Чем существеннее отклонение температуры воздуха от климатической норм, тем чаще люди обсуждают погоду. Знак аномалии имеет значение: о непривычных холодах в Сети пишут активнее, чем о зное.

ПАМЯТИ - НА ДВА ГОДА

Впрочем, это открытие в общем-то в стиле "капитан очевидность". Интересно другое: не то, когда люди бурно реагируют на аномалии, а когда перестают обращать на них внимание. Оказывается, очень быстро. Буквально со второго раза! Скажем, в Москве рекордная жара, такого не бывало ни разу за все 140 лет метеонаблюдений, перекрыт абсолютный максимум - интернет взорвался! (Американцы изучали свои твиты, но психология-то общая). А если температурный рекорд бьется второй раз за месяц - внимания к нему уже заметно меньше.

Когда похожие аномалии повторяются несколько лет подряд, на них уже вообще никто внимания не обращает (кроме метеорологов, но они-то по долгу службы). И тоже пример из нашей жизни: в Москве почти все зимы 21 века теплее, чем положено по климатическим нормам. И ведь действительно - оттепели, декабрьские дожди и отсутствие сугробов чуть ли не до Нового года уже мало кого удивляют. Привыкли.

Августовская жара в Европе летом 2018 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К аномально теплой погоде, будь она зимой или летом, люди приспосабливаются быстрее всего, уверяет Мур и команда. Хотя бы два года подряд температура, скажем, в марте, выше нормы - и у обывателя в голове складывается ощущение, что это и есть "нормальный" март. А если на третий год погода возвращается к климатическим нормам, тут же сыплются посты и твиты: мёрзнем, ужас, где весна?

К другим странностям мы привыкаем дольше. В среднем же за 5, а максимум за 8 лет любая экстремальная погода начинает восприниматься как вполне нормальная. А изменения климата, напомню, - это масштаб десятков, сотен и даже тысяч лет. Что вообще никак не укладывается в нашей голове.

Да, уточню: в исследовании учитывались в первую очередь твиты о температуре воздуха - то, что можно отслеживать ежедневно. На ураганы, цунами и другие стихийные бедствия люди, конечно, продолжают реагировать.

ЛЯГУШКА В КИПЯТКЕ

С одной стороны, наша способность привыкать к любой погоде очень даже позитивна. Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной… Это своего рода психологическая защита от стресса - какой смысл сокрушаться о том, что от нас не зависит?

Опять же на всех международных конференциях по глобальному потепление и ученые, и политики в один голос говорят о том, что человечеству необходимо адаптироваться к климатическим изменениям, потому как остановить их в мы уже не можем. Например? Строить дома на севере с расчётом на тающую вечную мерзлоту. Придумывать, как защитить Мальдивы, Венецию и другие прекрасные приморские места от подъема уровня Мирового океана. А тут получается, что сами-то мы уже адаптировались. Одной проблемой меньше.

Но на самом деле эта особенность восприятия опасна, считают учёные. И сравнивают её с "эффектом лягушки в кипятке". Что за эффект такой? Если живую лягушку посадить в кастрюлю с холодной водой и поставить на плиту, вода будет нагреваться постепенно. Настолько постепенно, что земноводное не почует опасности. И сварится. То же самое может произойти и с человечеством, если продолжать делать вид, что у природы нет плохой погоды.

ФАКТ

Апрель 2019 года стал 411-м месяцем подряд, когда средняя температура на Земле превышает климатические нормы. 411 месяцев - это 34 года. Получается, что те из нас, родился после 1984 года, вообще не видели обычной погоды, только аномальную.