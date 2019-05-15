2019-05-17T12:42:32+03:00
Здоровье

Неудачи на даче

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво
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Неудачи на дачеНеудачи на дачеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Какие проблемы могут постигнуть вас на загородном участке.

Проблема 1. Укусы ос и пчел

Каждый сотый человек имеет повышенную чувствительность к укусам жалящих и кровососущих насекомых. Примерно у 20 процентов ужаленных людей развиваются тяжелые системные осложнения, а не просто покраснение и зуд. В ответ на укус у аллергиков выделяется так много гистамина, что могут развиться отек и анафилактический шок, который приведет к гибели в считаные минуты.

Что делать: перед прогулкой на природе обязательно обрабатывайте себя репеллентами, которые отпугнут от вас насекомых. Если вы аллергик, готовьтесь к худшему - каждый последующий укус для вас будет иметь более тяжелые последствия. У вас в аптечке, а лучше всегда в собой, должен быть спасательный набор - шприц-ручка с адреналином. В случае если развивается отек, пакет со шприцем необходимо вскрыть и вколоть себе препарат. Его форма рассчитана на чайников, так что воспользоваться вы сумеете, даже если не учились сестринскому делу. А жизнь он спасает реально.

Проблема 2: Занозы, порезы, раны от гвоздей

Кому не случалось наступать на гвоздь на собственной даче? Или порезаться об осколок стекла на дне речки? А уж о ссадинах после падений с велосипеда и говорить не приходится. Ерунда, до свадьбы заживет? Иногда свадьба может и не состояться.

Все эти мелкие неприятности могут перерасти в большие, если при ранении будет занесена инфекция. В том числе и столбняк, который вызывает паралич мышц и остановку дыхания. Против столбняка прививают в первый год жизни, но взрослым необходимо производить ревакцинацию. А об этом просто забывают.

Что делать, если поранились?

1. Промыть рану проточной водой или дезинфицирующими средствами: перекись водорода, хлоргексидин, мирамистин и

т. п., что есть под рукой. Йод и зеленку нельзя лить на рану!

2. Обратиться в травмпункт или к хирургу для того, чтобы вам ввели противостолбнячную сыворотку.

Проблема 3: Отравления грибами

Условно съедобные грибы часто путают с их несъедобными близнецами. А медицина вообще смотрит на грибы с большим прищуром. Во-первых, детям до шести лет они категорически запрещены. Во-вторых, взрослым тоже не рекомендуется ими увлекаться. Тем более что даже хороший, съедобный гриб может накопить токсинов из окружающей среды и стать для кого-то смертельно опасным. И уверения в том, что уж вы-то в грибах знаток, не работают: в токсикологии лежат сплошь такие же эксперты.

Что делать: не собирать грибов самостоятельно. Если так уж хочется, покупайте в магазинах искусственно выращенные на фермах.

Смотрите «Жить здорово!». С понедельника по пятницу, 10.50, Первый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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