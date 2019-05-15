Валерий Гергиев: Я уверен: ГАЗ выйдет из санкционных игр намного сильнее

Шеститонные грузовики «ГАЗон NEXT» образовали сцену прямо под сводами заводского цеха. Симфонический оркестр играет «Вальс цветов» Чайковского, другие произведения классиков. Зрителей - больше полутора тысяч человек…

Все началось, как ни странно, с санкций. В апреле прошлого года «Группу ГАЗ» включили в число компаний, которым США объявили экономическую блокаду. Впрочем, минфин США тут же дал ГАЗу отсрочку. После этого - еще одну и еще. Дедлайн по вступлению санкций в силу назначен на 6 июля 2019 года. Но состояние неопределенности, в котором живет компания больше года, успело заметно потрепать нервы и сотрудникам заводов, которые входят в холдинг, и поставщикам.

ПСИХОЛОГИЯ СПЛОЧЕННОСТИ

Какая связь между санкциями и симфоническим оркестром? Горьковский автозавод - это головное предприятие «Группы ГАЗ» (всего у компании около десяти заводов в разных городах России). Он строился в 30-е годы, был первым по-настоящему крупным автомобильным предприятием страны. Во время Великой Отечественной войны немцы бомбили ГАЗ нещадно - но автозаводцы его восстановили за 100 дней. При этом работали под открытым небом. Наверное, именно в те годы сформировалось такое понятие, как автозаводский характер: когда побеждаешь вопреки всем сложностям. Но для победы непременно нужен дух сплоченности.

- Узнав о том, что 8 мая Валерий Гергиев приезжает в Нижний Новгород с Пасхальным фестивалем, мы написали ему письмо, попросив выступить перед рабочими ГАЗа - рассказал председатель производственного совета «Группы ГАЗ» Евгений Морозов. - Честно говоря, сомневались в успехе, но и надеялись - вдруг получится? И маэстро согласился!

ОЩУЩЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ

- Это трудно выразить словами. Ощущение, что ты не один, понимаете? Что тебя поддерживают. Причем поддерживают все - и твои коллеги, и люди, которые, казалось бы, совсем далеки от производства машин, - поделилась впечатлениями от концерта специалист по социальным вопросам Наталья Безусая. - Для нас сейчас это очень важно, поверьте.

Заводской цех вместил в себя полторы тысячи человек. Те, кто не смог попасть на концерт, просили коллег снять видео. Они могли бы послушать выступления оркестра Гергиева и в интернете, но им было важно увидеть Валерия Гергиева на их, заводской сцене. На их «ГАЗонах». Кстати, на тех самых «ГАЗонах» повышенной грузоподъемности, что завод вывел на рынок уже будучи под угрозой санкций.

ОТМЕННАЯ АКУСТИКА!

Играет оркестр, и большой экран транслирует каждый жест, каждый взгляд великого дирижера. Он словно сам - внутри музыки, не столько дирижирует ею, сколько создает ее. И вместе с ним внутри музыки - весь зал.

- Акустика? - переспросит потом Валерий Гергиев журналистов. - Послушайте, но если человек соглашается выступить в цехе завода, глупо сразу же после этого выдвигать какие-то заоблачные требования по акустике! Нет. Мы согласились приехать на завод - значит, это наша задача: суметь приспособиться к залу, сыграть так, чтобы у зрителей возникли эмоциональные переживания от музыкального произведения. В конце концов мы не первые: на ГАЗе, например, выступал Ростропович. Да, мы приехали поддержать автозаводцев. Знаете почему? В 90-е годы Мариинский театр переживал очень сложные времена. У нас бедствовали народные артисты СССР, Герои Соцтруда. Но театр выстоял - во многом благодаря поддержке людей. Я уверен: ГАЗ не просто выстоит, он выйдет из этих санкционных игр намного сильнее.