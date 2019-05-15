Реальное дело жизни: подростки определяются с профессией

Финал конкурса прошел в Москве и собрал около 2 тысяч школьников и студентов. Они представили проекты из разных сфер науки, бизнеса и благотворительности. Все проекты объединяет практическая направленность - задания берутся из реальной практики компаний-работодателей.

- Честно говоря, я не ожидал, что будет так масштабно, так круто! Согласно задаче, поставленной нашей компанией, ребята разрабатывали концепцию своей компьютерной игры, показывали, как они хотят ее видеть. Меня особенно впечатлила команда из Смоленска, которая сделала хоррор-игру, заточенную на то, чтобы напугать игрока. Были и другие интересные идеи, все придумали что-то оригинальное! Возможно, лучшие идеи будут использованы, - рассказал преподаватель школы цифрового творчества «Кодабра» Андрей Калинкин.

Команды-участники работали над проектами в течение нескольких месяцев. По словам одного из сооснователей конкурса Игоря Марчака, «Школа реальных дел» не только дает участникам много новых практических знаний, но и развивает критическое мышление, способность работать бок о бок, уважать друг друга, помогать.

- Я работала над проектом 3D-моделирования о внедрении аддитивных технологий в образовательный процесс, - рассказала ученица школы № 1564 Надежда Балог. - Я уже не первый год участвую в конкурсе и каждый раз в процессе работы узнаю что-то новое и интересное. «Школа реальных дел» помогла мне более точно определиться с направлением, в котором я хочу развиваться: это аддитивные технологии.

Семь лет назад, когда школа № 2086 впервые организовала конкурс, никто и не предполагал, что он стремительно вырастет из рамок «местного масштаба».

- Мы гордимся тем, что наша идея интересна другим школам, другим городам, что она реализуется за пределами Москвы, что уровень задач и мотивация команд непрерывно растут. Будем стараться в следующем году сделать конкурс еще интереснее и продуктивнее. Идеи есть, главное - достойно их воплотить! - поделилась впечатлениями директор школы № 2086 Елена Орлова.

Создать конкурс и сделать его популярным помог фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело», основателем которого является промышленник Олег Дерипаска. Фонд решает социально значимые проблемы и превращает полезные идеи в проекты федерального уровня. Если в первые годы конкурс проходил только в Москве, то в этом году он вышел на международный уровень - к нему присоединились команды из Казахстана, Армении и Беларуси.

- Для фонда «Вольное Дело» ранняя профориентация детей и молодежи - это приоритетная задача. Многие годы мы инициируем и поддерживаем программы, помогающие молодому поколению реализовывать способности, учиться в лучших вузах, стажироваться и работать в крупных компаниях, - рассказала генеральный директор фонда Екатерина Никитина. - Сейчас мы объединили эти программы в новую целостную модель, которая выстроена так, чтобы формировать путь творческого развития и профессиональной подготовки юного человека от школьной скамьи до диплома о высшем образовании. Так мы помогаем создавать технологичное будущее России, в которое придут молодые профессионалы. Придут осознанно, с реальными планами, идеями и открытиями. «Школа реальных дел» - это значимая, увлекательная и перспективная часть нашей модели.

Победа в конкурсе - только начало: чьи-то проекты возьмут в работу, кого-то пригласят на стажировку. Кто-то из ребят благодаря работе над конкурсными проектами определит и трезво оценит свои способности, разберется в интересных специальностях и выберет будущую профессию.