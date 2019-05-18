Самые нелюбимые блюда нашего детства: Пока не доешь - гулять не пойдешь!

Каждый день в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) в программе «Дежавю» (23.05) с Михаилом Антоновым вы делитесь своими воспоминаниями о прошлом.

«Пока не доешь - гулять не пойдешь!» Сколько раз эту ультимативную фразу нам приходилось слушать в детстве. Да, сегодня речь пойдет о еде, которая нам не нравилась. Понятно, что предпочтения у всех разные, поэтому мы попросили слушателей программы «Дежавю» назвать самое нелюбимое блюдо, которое приходилось либо есть действительно из-под палки, либо отказываться от него категорически, даже рискуя остаться без десерта и прогулки.

Практически все названные в программе блюда - производство нашего родного общепита: начиная от детсадовского и школьного питания и заканчивая городскими столовыми.

1. Молочный суп с лапшой

Вареная вермишель и молоко. Минусы этого супа были очевидны: когда он остывал, на нем периодически появлялась та самая противная молочная пенка. Когда суп превращался из теплого в холодный, есть его вообще становилось невозможно...

2. Манная каша

Конечно, есть и любители этого блюда, но они сразу оговаривались, что речь идет о каше домашнего приготовления с различными добавками типа варенья. А вот общепитовский продукт есть было зачастую невозможно. Густая и с комочками каша была настолько противной, что некоторые даже во взрослом возрасте так и не смогли ее полюбить.

3. Кофейный напиток с молоком

Излюбленное блюдо «на третье» в школьных столовых. Похоже на какао, но очень сильно разбавленное. И тут, так же как и в молочном супе, пенка. Но в отличие от лапши, где пенку можно видеть невооруженным глазом, в напитке она скрывалась где-то на дне или в середине чашки и попадала в тебя в момент глотка. Непередаваемые ощущения!

4. Омлет

Если дома он, как правило, получался пышным и вкусным, то в той же школьной столовой почему-то был склизким, холодным и оттенком отдавал в синеву, что аппетитности ему не прибавляло. Хотя иногда это блюдо было съедобным. Но тот, кто раз попадал на не самый качественный продукт, на долгие годы зарекался пробовать омлет вообще.

ЧТО ЕЩЕ

Только не печень!

В числе нелюбимых продуктов также называли:

- Гороховая каша. «Не то суп, не то каша - какое-то недоразумение».

- Оладьи из печени. «Почему-то всегда они слегка горчили».

- Рассольник. «Огромные куски соленых огурцов отталкивали даже от дегустации супа».