2019-05-14T19:45:38+03:00
История современности

Самые нелюбимые блюда нашего детства: Пока не доешь - гулять не пойдешь!

«Комсомолка» составила рейтинг самых нелюбимых блюда нашего детства
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
Поделиться:
- Манка им не нравится! Можно подумать, ваши нынешние Е171 и прочие красители-усилители лучше!- Манка им не нравится! Можно подумать, ваши нынешние Е171 и прочие красители-усилители лучше!Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Каждый день в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) в программе «Дежавю» (23.05) с Михаилом Антоновым вы делитесь своими воспоминаниями о прошлом.

«Пока не доешь - гулять не пойдешь!» Сколько раз эту ультимативную фразу нам приходилось слушать в детстве. Да, сегодня речь пойдет о еде, которая нам не нравилась. Понятно, что предпочтения у всех разные, поэтому мы попросили слушателей программы «Дежавю» назвать самое нелюбимое блюдо, которое приходилось либо есть действительно из-под палки, либо отказываться от него категорически, даже рискуя остаться без десерта и прогулки.

Практически все названные в программе блюда - производство нашего родного общепита: начиная от детсадовского и школьного питания и заканчивая городскими столовыми.

1. Молочный суп с лапшой

Вареная вермишель и молоко. Минусы этого супа были очевидны: когда он остывал, на нем периодически появлялась та самая противная молочная пенка. Когда суп превращался из теплого в холодный, есть его вообще становилось невозможно...

2. Манная каша

Конечно, есть и любители этого блюда, но они сразу оговаривались, что речь идет о каше домашнего приготовления с различными добавками типа варенья. А вот общепитовский продукт есть было зачастую невозможно. Густая и с комочками каша была настолько противной, что некоторые даже во взрослом возрасте так и не смогли ее полюбить.

3. Кофейный напиток с молоком

Излюбленное блюдо «на третье» в школьных столовых. Похоже на какао, но очень сильно разбавленное. И тут, так же как и в молочном супе, пенка. Но в отличие от лапши, где пенку можно видеть невооруженным глазом, в напитке она скрывалась где-то на дне или в середине чашки и попадала в тебя в момент глотка. Непередаваемые ощущения!

4. Омлет

Если дома он, как правило, получался пышным и вкусным, то в той же школьной столовой почему-то был склизким, холодным и оттенком отдавал в синеву, что аппетитности ему не прибавляло. Хотя иногда это блюдо было съедобным. Но тот, кто раз попадал на не самый качественный продукт, на долгие годы зарекался пробовать омлет вообще.

ЧТО ЕЩЕ

Только не печень!

В числе нелюбимых продуктов также называли:

- Гороховая каша. «Не то суп, не то каша - какое-то недоразумение».

- Оладьи из печени. «Почему-то всегда они слегка горчили».

- Рассольник. «Огромные куски соленых огурцов отталкивали даже от дегустации супа».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Константин Залесский: Гитлер предлагал уничтожить Ленинград «как ненужный материал»
Историк и публицист, автор «Энциклопедии Третьего рейха», прокомментировал «Комсомольской правде» вопросы, которые обсуждаются историками накануне 130-летия Адольфа Гитлера — главного мирового преступника 20 века
Новости 24
МИД России: Новые санкции США без ответа не останутся
Миллионы американцев собираются прогулять работу из-за последней серии «Игры престолов»
ВВС США показали видео испытаний двух сверхмощных авиабомб
«Достойное отношение к националистам»: Захарова высказалась о новости, что Порошенко могут запретить выезжать с Украины
Систему персональных данных граждан России предлагают дополнить номерами телефонов и Е-мейлами
МАК завершил расшифровку черных ящиков самолета SSJ-100
США и Канада договорились отменить пошлины на алюминий и сталь
В больнице остаются 15 пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде
В Москве рабочий чудом не выпал из строительной люльки
В Подмосковье мошенники обманули 70-летнего видеооператора на 30 тысяч рублей
Инаугурацию Зеленского посетят лидеры пяти государств
Эксперты считают, что глава Тульской области справляется с задачами, поставленными президентом
Google предсказал, какое место займет Россия на «Евровидении-2019»
Словацкие СМИ посчитали, сколько пива выпили хоккеисты сборной РФ на ЧМ
В штабе Зеленского рассказали, как будет проходить инаугурация
Великобритания отменит миграционные карты для иностранцев
В резиденции посла Великобритании в Москве произошел пожар