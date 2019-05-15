Главной темой Петербургского экономического форума станет устойчивое развитие

Петербургский международный экономический форум — главное деловое мероприятие страны. Ежегодно он собирает более 15 тысяч участников со всего мира. На него стараются приехать влиятельные зарубежные чиновники и главы государств — поучаствовать в пленарном заседании.

Каждый форум посвящен какой-то одной главной теме, обычно она сформулирована в виде девиза или короткого слогана. По ним, кстати, можно отследить настроение в российской и мировой экономике, Например, в 2015 году ПМЭФ прошел под лозунгом: «Время действовать: совместными усилиями к стабильности и росту!». Если вспомнить контекст, то 2015 год был для нашей экономики непростым: мы пережили валютные скачки, обживались в условиях санкций, только-только вводили политику импортозамещения. Отсюда и призывы к действию, а еще — к стабильности.

В 2016 году главная тема звучала так: «На пороге новой экономической реальности». Каждому в России, да и в мире стало понятно, что нефти по $100-120 больше не будет. А вот, какой будет жизнь в условиях низких цен на энергоносители, и обсуждали в дискуссиях и кулуарах.

Форум в 2017 году был посвящен «поискам нового баланса в глобальной экономике». Удивительная разобщенность государств, торговые войны, экономические ограничения — эти вопросы можно было решить только сообща.

ПМЭФ-2018 прошел под девизом «Создавая экономику доверия». Это было очень актуально — Россия как никогда готова к созданию и восстановлению добрых партнерских отношений с ведущими игроками мировой экономики. А форум стал ключевым инструментом для бизнеса, позволяющим преодолевать барьеры, разделяющие Россию и другие страны.

Главная тема Петербургского международного экономического форума в этом году — формирование повестки устойчивого развития. И она тоже выбрана неспроста. Очевидно, все финансовые кризисы и форс-мажоры остались позади. Настало время подумать о будущем. Впервые термин «устойчивое развитие» был опубликован в докладе ООН в 1987 году. Суть устойчивого развития в том, чтобы развитие нынешнего поколения не шло вразрез с интересами будущих поколений.

Это значит, что, как минимум, они должны жить не хуже, чем мы. А во-вторых, мы должны оставить им такое же количество природных ресурсов.

На форуме в Петербурге обсудят, куда движется мировая экономика, место России в ней, реализацию национальных проектов. Несколько сессий будут посвящены экологии и природе, в том числе изучению и сбережению Мирового океана. А также отдельный блок — роли образования, культуры и искусства в современной экономике.

Петербургский международный экономический форум пройдет 6-8 июня.