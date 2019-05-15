2019-05-15T12:57:23+03:00
Умные вещи

ВКонтакте запустит городские ленты новостей

В них будут попадать событийные и тематические материалы, актуальные для региона, в котором живёт пользователь
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ВКонтакте анонсировала городские ленты новостей — в них будут попадать событийные и тематические материалы, актуальные для региона, в котором живёт пользователь.ВКонтакте анонсировала городские ленты новостей — в них будут попадать событийные и тематические материалы, актуальные для региона, в котором живёт пользователь.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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ВКонтакте анонсировала городские ленты новостей — в них будут попадать событийные и тематические материалы, актуальные для региона, в котором живёт пользователь. Обновление уже находится в разработке — об этом Команда ВКонтакте рассказала на открытии представительства в Нижнем Новгороде.

Планируется, что городская лента станет отдельной вкладкой в ленте новостей ВКонтакте. На начальном этапе в неё будут попадать материалы от заранее отобранных СМИ, блогеров, крупных сообществ и других авторов, освещающих городскую тематику.

В будущем в городскую ленту смогут попасть и записи других пользователей — при условии, что материалы интересны широкой аудитории и соответствуют всем правилам ВКонтакте.

Похожую механику ВКонтакте использовала ранее для освещения крупных спортивных событий. Например, специальные ленты новостей были запущены для Зимней универсиады-2019, Чемпионата мира по футболу 2018, а также киберспортивного чемпионата The International.

Арсений Ашомко, директор по развитию медиапродуктов ВКонтакте:

«В начале лета мы запустим первую версию городских лент в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. И далее каждые несколько недель будем обновлять их, корректировать, улучшать. Осенью это будет совсем другой продукт, но в нём останется главное, что есть уже сейчас — стремление показать людям самые интересные новости, события и впечатления об их городе».

Ранее ВКонтакте запустила программу региональных представителей, к которой уже присоединились Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург. Представители компании в этих городах помогают местным авторам контента реализовывать их идеи, а также собирают обратную связь от пользователей и передают её продуктовым командам ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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