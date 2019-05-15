В Подмосковье студент колледжа несколько раз ударил ножом и жестоко избил ученицу православной гимназии

Совершенно дикая история, от которой так и хочется воскликнуть крылатое: "о времена, о нравы" произошла на днях в подмосковном городе Электросталь. 15-летняя Алина*, ученица 8 класса православной гимназии, пригласила в гости своего парня, второкурсника местного колледжа 17-летнего Дмитрия. Мамы девочки дома не было и парочка предалась плотским страстям. Сразу после интимной близости случился скандал. После оскорблений юный влюбленный набросился на девушку. Он жестко избил беднягу, а потом и вовсе взял в руки нож.

- С множественными колото-резаными ранами грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой несовершеннолетняя была доставлена и госпитализирована в Электростальскую ЦГБ, - сообщили "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органах.

Из-за тяжелых травм девушка может навсегда остаться инвалидом.Фото: СОЦСЕТИ

В тот же день девушке была проведена сложная операция. Школьница уже пришла в себя и идет на поправку. Тем временем ее обидчик задержан. Правда, пока только на 72 часа.

- Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый признал свою вину, - сообщила "КП" Евгения Кирюшина, помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

В свое оправдание молодой человек заявил, что школьница сама спровоцировала ссору. С его слов, в общении она якобы использовала нецензурную брань. Тем временем в колледже, где учится парень, его охарактеризовали, как человека вспыльчивого и склонного к агрессии. Несмотря на несовершеннолетний возраст ему грозит до 10 лет лишения свободы. Из-за тяжелых травм девушка может навсегда остаться инвалидом.

*Имена изменены по этическим соображениям