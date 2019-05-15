«Суперджет выдержал все мыслимые нагрузки при такой посадке»: Летчик-испытатель разобрал причины, приведшие к трагедии в Шереметьево

Следователи установили, какие события привели к возгоранию самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) при посадке в Шереметьево и гибели 41 человека.

Через 15 минут после взлёта в нос самолёта действительно ударила молния, это привело к аварийному отключению генераторов. В результате воздушное судно перешло на электроснабжение от аккумуляторных батарей и режим прямого управления полётом. Это не требовало немедленного возвращения и экстренной посадки. Пилоты могли следовать по маршруту при помощи ручного управления. Но и запрета на возврат ни в каких руководствах не содержится, отмечает газета «Коммерсант».

Самолёт зашёл на посадку в штатном режиме, правда, со второй попытки. Скорость была нормальной, но пилоты перелетели точку приземления (как ранее писала КП, на 1100 метров). Командир начал «прижимать» самолет к земле - и опустил нос воздушного судна. Самолет спикировал - именно это и привело к катастрофе, убеждены эксперты. Кто из летчиков виноват и в какой степени - решит дальнейший ход расследования.

Подробно цепочку событий, которые привели к трагедии, специально для «КП» разобрал заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЛЕТЧИКИ ДЕЛАЛИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО

- Итак: в самолет попала молния. Что происходило дальше?

- После отключения генераторов и перехода на питание от аккумулятора сработала система перевода на ручное управление — и самим самолетом (его ориентированием в пространстве), и двигателями. От пилотов в этом режиме требуется повышенное внимание. Еще надо учитывать такую особенность — при ручном управлении системы реагируют несколько медленнее, чем в обычном полете.

- То есть если переводить на язык управления автомобилем, получается, что ты жмешь на газ, а машина не сразу рвет вперед, а через паузу...

- Да. Летчики правильно все сделали на начальном этапе — вышли на второй круг, зашли на посадку по глиссаде (оптимальная траектория посадки — ред). Диспетчеры были абсолютно спокойны и уже начали обсуждать, куда ему заруливать после посадки, сможет ли он сам рулить.

Суперджет выдержал все мыслимые нагрузки при такой посадкеФото: REUTERS

ОШИБКА ПЕРВАЯ: СНАЧАЛА УВЕЛИЧИЛИ СКОРОСТЬ, ПОТОМ СБРОСИЛИ

- Когда же начались неправильные действия пилотов?

- Как я понимаю, они при посадке увеличили скорость самолета, это привело к увеличению посадочного угла — нос поднялся вверх. Затем сбросили скорость — и самолет «клюнул». Посадка содержит три стадии: планирование, когда самолет идет по глиссаде, выравнивание, когда вы меняете траекторию, чтобы погасить вертикальную скорость, и выдерживание, когда на малой высоте начинаете создавать посадочный угол, уменьшая скорость и создавая посадочное положение самолета. И уже затем — касание земли. Сложно сказать на каком этапе произошли нарушения, скорее всего, при выравнивании. Если добавили тяги, самолет поднимает нос. Пилот мог испугаться, что самолет начнет уходить от земли - возникает естественное движение не дать уйти, возможно и с помощью рулей высоты. Надо смотреть ленточку — детальную расшифровку действий. В любом случае, то, что произошло касание земли передней стойкой шасси - это неправильная схема посадки, правильная — на основные, задние шасси. Надо было им уходить на дополнительный круг.

Военный летчик Андрей Красноперов: Летчики не были готовы к посадке в ручном режиме управлении 00:00 00:00

ОШИБКА ВТОРАЯ: НЕ УШЛИ НА ВТОРОЙ КРУГ

- Что произошло после того, как самолет коснулся земли передней стойкой?

- Она спружинила и подбросила носовую часть вверх. Устойчивость самолета нарушилась. Возникла раскачка. В этой ситуации надо либо замереть, и самолет сам выправится — но это чревато, вдруг не выправится. Либо уходить на второй круг — это самое лучшее. Это можно было сделать и после касания.

- А замедленная реакция самолета при ручном управлении сыграла роль?

- Скорее всего, у них не было натренированности в таком режиме. Нужно управлять и курсом самолета, и тягой двигателей. Это может делать и один человек — командир судна. А может и передать управление двигателями второму пилоту, а сам следить за курсом самолета. Если в одиночку, то в Суперджете управление курсом находится под левой рукой, а сектор газа (управления тягой двигателей — ред.) — под правой. Для правши это неудобно, нужна натренированность. В истребителях, например, наоборот — курс под правой рукой, а тяга под левой. Если управляли вдвоем, то должна быть согласованность между пилотами — при каком положении самолета какую надо выдерживать скорость. Командир контролирует показания скорости и отдает команду второму пилоту выдерживать или изменить. Как управляли в этом случае — только командир или вдвоем — пока неизвестно. При автоматическом режиме всеми режимами управляет автоматика. То есть произошло две ошибки — ошибка при посадке и ошибка при исправлении этой ошибки.

- Это говорит о недостаточности тренировок при отработке ручного режима на тренажерах?

- Думаю, да. И даже не на тренажерах. А в реальных условиях. Тренажеры — это само собой, но нужно и в реальных полетах садиться в ручном режиме. Так приобретается навык. Понимаете, любой полет становится в определенном смысле тренировкой к последующему.

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МЯГКАЯ ПОСАДКА - ЭТО РИСК

- Какие-то еще причины могли привести к катастрофе?

- Иногда при определенном сочетании воздушных потоков у поверхности земли и режима посадки возникает воздушная подушка. Ее особенно сильно ощущаешь, когда идешь на посадку слишком полого, плавно, чтобы пассажиры даже не заметили момента посадки. Иногда такая подушка не дает на определенной высоте приблизиться к земле. У меня когда-то на Ту-154 такое было. Самолет над взлетно-посадочной полосой меня «провез» 1200 метров на высоте где-то полметра, мы никак не могли сесть, а потом только сели — немного жестковато...

- А как же быть?

- Резче снижаться. Делать приземление с вертикальной скоростью 1,8-2 метра в секунду, шасси держат такой удар. В этом случае никакой подушки не ощутишь — самолет просто прорвет ее.

- То есть получается, что такая филигранная мягкая посадка, которой аплодируют пассажиры и которая считается коньком наших пилотов — это риск? Надо как зарубежные и некоторые наши пилоты — конкретно впечатываться в полосу?

- Да. Я тоже когда-то тоже сопротивлялся этому — хотелось помягче посадить, это и приятно, и казалось более профессионально... Должна быть единая методика посадки самолета наиболее безопасным способом. А если ты садишься в тумане, облачности, в условиях видимости, как мы говорим, «ноль на ноль», ни в коем случае нельзя делать эту мягкую посадку. Любое легкое взмывание после выравнивания приведет к тому, что ты потеряешь землю. А дальше — куда тебя понесет. Чуть боковой ветер или что — снесет с полосы и ничто не поможет.

Выводы следствия подтверждают версию ошибки пилотовФото: REUTERS

ПРОЧНЕЕ СДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ: ЭТО УЖЕ БУДЕТ РЕЛЬСА, А НЕ САМОЛЕТ

- Что можно сказать о самом самолете — не слишком ли он оказался непрочным?

- Нет, самолет выдержал все мыслимые при такой посадке нагрузки. Перегрузка закладывается с запасом 3,6, а была 5,5 или даже больше. Прочнисты (инженеры, которые рассчитывают и проверяют прочность конструкции - ред.) молодцы: сам самолет при таком ударе остался цел. Очень много было катастроф, когда самолеты при таком ударе разлетаются на три части. Здесь все выдержало — кроме мест крепления стоек шасси к крылу. Кстати, при расположении крыла над фюзеляжем, а не под ним, этого могло не произойти.

- Так отчего возник пожар?

- Самолет коснулся земли хвостом. Кому-то показалось, что как раз тогда пожар и возник. Нет, это было искрение - от трения металла о бетон полосы. А вот когда стойки пробили расположенные в крыле баки, и топливо вылилось, тогда от этих искр оно загорелось, и возник пожар. Мог и взрыв произойти.

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- Можно ли говорить, что была недостаточной прочность в месте крепления стоек к крылу?

- Нет, если дальше усиливать прочность, это уже рельса будет, а не самолет. Неправильно говорить о заниженном запасе прочности — это абсолютно не так. Просто экипаж не должен допускать таких перегрузок при посадке. А самолет хороший. И по прочности, и аэродинамические свойства высокие.

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