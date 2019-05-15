2019-05-15T18:03:39+03:00
Пресс-релизы

Экс-премьер Франции Франсуа Фийон выступит на Столыпинском форуме в Москве

Радио "Комсомольская правда" - информационный партнер Второго Столыпинского форума
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Второй Столыпинский форум пройдет в МосквеВторой Столыпинский форум пройдет в Москве
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Состав спикеров Второго Столыпинского форума, который 22-23 мая пройдет в МГИМО, пополнился еще двумя значимыми мировыми политиками. Это бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон и депутат израильского Кнессета Одед Форер.

Франсуа Фийон был министром труда, затем министром образования, и, наконец, с 2007 по 2012 годы возглавлял правительство Франции при президенте Николя Саркози. Фийон — единственный из французских политиков, который смог удержаться на посту премьер-министра на протяжении полного президентского срока.

В 2016 году Фийон выдвигался кандидатом в президенты Франции. В политическом спектре располагается справа, являясь консерватором в социальном плане и либерал-реформатором в экономическом. Призывает к политическому и экономическому сотрудничеству с Россией и к признанию за ней «европейского статуса» в свете её исторической, культурной, географической и экономической близости к Европе.

Одед Форер – бывший морской офицер, юрист, основатель компании CEO STRATEGY. В 2013-2014 годах — генеральный директор Министерства алии и абсорбции Израиля. С 2015 года является депутатом Кнессета от партии «Наш дом — Израиль». Член финансовой комиссии. Член комиссии по образованию, культуре и спорту. Член комиссии по вопросам государственного контроля.

Второй Столыпинский форум «Стратегии для России» - международная экспертная площадка для обсуждения практических инструментов экономического роста в современных условиях. В этом году на форуме впервые будет представлена «Дорожная карта» по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики России, разработанная в соответствии с поручением Президента России.

Организаторы форума - Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, Институт экономики роста имени П.А. Столыпина, МГИМО МИД России. Мероприятие проводится при поддержке Государственной корпорации «Ростех». Форум традиционно пройдет на площадке МГИМО по адресу пр. Вернадского, 76.

Радио "Комсомольская правда" - информационный партнер Второго Столыпинского форума

Радио "Комсомольская правда" - информационный партнер Второго Столыпинского форума

ИСТОЧНИК KP.RU

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