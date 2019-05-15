Север Италии засыпало снегом, виноват сильный арктический циклон

Май в Италии считается месяцем роз, потому что в это время во всех садах буйно распускаются розы. Но в этом году он выдался на удивление холодным. 5 мая в Италию пришел арктический циклон с ураганным ветром, ливнем, снегом и градом, поломал деревья, побил виноградные поля и посевы. В Кьяри, небольшом городке под Миланом, даже были человеческие жертвы — двое рыбаков погибли, на них обрушилось дерево, сломанное ураганом. Милан залило дождями, а Верону и Эмилию-Романью вовсе местами засыпало снегом. И не только! Везде, как сообщают синоптики, по северу Италии выше 300 метров над уровнем моря прошел снегопад, и местами снежный покров достигает полуметра. Альпы, которые обычно в это время зеленеют и радуют горным разноцветьем, стоят полностью заснеженные. Холодная погода продолжается. Говорят, что циклон уйдет лишь к концу месяца. Тогда, вероятно, потеплеет. Так что если кто-то из туристов решил приехать погреться в солнечную Италию нынешним маем, должен захватить зимнюю одежду. А не купальник, ведь обычно в мае некоторые смельчаки уже открывают купальный сезон. В этом году это под силу разве что русским моржам.

kelvincancelier Везде, как сообщают синоптики, по северу Италии выше 300 метров над уровнем моря прошел снегопад, и местами снежный покров достигает полуметра.

Сейчас итальянцы массово сетуют на такую плохую погоду, какой не было уже лет 50, а производители вина подсчитывают убытки.