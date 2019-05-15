2019-05-16T14:26:21+03:00
В мире

Север Италии засыпало снегом, виноват сильный арктический циклон

Зимний холод на Апеннинах продержится до конца мая, по прогнозам синоптиков
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
Поделиться:
Комментарии: comments13
5 мая в Италию пришел арктический циклон с ураганным ветром, ливнем, снегом и градом. Фото: instagram.com/meteoisernia/5 мая в Италию пришел арктический циклон с ураганным ветром, ливнем, снегом и градом. Фото: instagram.com/meteoisernia/
Изменить размер текста:

Май в Италии считается месяцем роз, потому что в это время во всех садах буйно распускаются розы. Но в этом году он выдался на удивление холодным. 5 мая в Италию пришел арктический циклон с ураганным ветром, ливнем, снегом и градом, поломал деревья, побил виноградные поля и посевы. В Кьяри, небольшом городке под Миланом, даже были человеческие жертвы — двое рыбаков погибли, на них обрушилось дерево, сломанное ураганом. Милан залило дождями, а Верону и Эмилию-Романью вовсе местами засыпало снегом. И не только! Везде, как сообщают синоптики, по северу Италии выше 300 метров над уровнем моря прошел снегопад, и местами снежный покров достигает полуметра. Альпы, которые обычно в это время зеленеют и радуют горным разноцветьем, стоят полностью заснеженные. Холодная погода продолжается. Говорят, что циклон уйдет лишь к концу месяца. Тогда, вероятно, потеплеет. Так что если кто-то из туристов решил приехать погреться в солнечную Италию нынешним маем, должен захватить зимнюю одежду. А не купальник, ведь обычно в мае некоторые смельчаки уже открывают купальный сезон. В этом году это под силу разве что русским моржам.

kelvincancelierkelvincancelier
Везде, как сообщают синоптики, по северу Италии выше 300 метров над уровнем моря прошел снегопад, и местами снежный покров достигает полуметра.
10 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Сейчас итальянцы массово сетуют на такую плохую погоду, какой не было уже лет 50, а производители вина подсчитывают убытки.

mauretto222mauretto222
Сейчас итальянцы массово сетуют на такую плохую погоду, какой не было уже лет 50
14 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Песков: Россия готова к работе в ПАСЕ только на абсолютно равноправной основе
На Нагатинской набережной в Москве автомобиль наехал на фонарный столб
Песков: Путин не вмешивался в вопрос о строительстве храма в Екатеринбурге
Lexus отзывает сотни автомобилей в России
Лавров: Стремление России выйти из СЕ — слухи
Мэр Екатеринбурга: забор на месте строительства храма убирать не будут
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
«Ночь музеев-2019» намерен посетить каждый шестой россиянин
Владимир Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Суд в Киеве открыл производство по делу о запрете выезда из страны Порошенко
Около 1,5 тысяч человек эвакуировали из здания Российского университета дружбы народов в Москве из-за задымления
Киевские политологи рассказали о первых шагах Зеленского на посту президента
Новая функция Яндекс.Такси поможет добраться до дома из отдаленных районов
В России впервые за 45 лет создадут новый патрон для снайперского оружия
"Порту" предложил Икеру Касильясу должность в структуре клуба
В Госдуме от Помпео ждут конкретных предложений по КНДР и Афганистану
Nord Stream 2: «Северный поток-2» может быть сдан с опозданием из-за Дании
Вдова Сергея Доренко Юлия приехала на прощание с журналистом
Спикер Рады объявил о прекращении существования коалиции в украинском парламенте
В Госдуме прокомментировали решение США внести пять россиян в санкционный список
Российский актер Сергей Пускепалис рассказал, почему не снимается на Западе
В УФСИН Москвы назвали самого лучшего повара
Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского
Два американских ракетных эсминца с «Томагавками» вошли в Персидский залив
Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы
Минтруд предложил единые правила расчета прожиточного минимума для пенсионеров
Эксперты прогнозируют увеличение доходов россиян на 2,9 процентов