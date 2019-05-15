Какие секреты увез за границу сбежавший топ-менеджер филиала «Роскосмоса»

В космической отрасли стряслась очередная беда. Все развивалось по мотивам голивудских детективов. Вначале гендиректор НИИ космического приборостроения Юрий Яскин отправился в командировку в Европу. Уже из Греции топ-менеджер филиала «Роскосмоса» прислал заявление об увольнении. На Родину он уже возвращаться не собирался.

Побег из НИИ случился на фоне масштабной проверки. Разбором полетов занимались не только проверяющие из госкорпорации, но и сотрудники центрального аппарата ФСБ. Вероятно, топ-менеджер испугался, что его поймают на воровстве. Ведь сыщики находят миллиардные кражи в компаниях, приближенных к «Роскосмосу».

Представляет ли сбежавший за границу гендиректор НИИ КП Юрий Яскин интерес для специалистов иностранных технических разведок? Безусловно.

Как рассказали нам источники в космической отрасли, НИИ КП разрабатывает приборы для навигационной системы ГЛОНАСС, в том числе и для военно-промышленного комплекса. И дело не в том, что эта аппаратура специфическая, в частности радиомаяки со встроенными приемниками ГЛОНАСС, а в том, что гендиректор такого предприятия, конечно, был в курсе всех технических особенностей российской навигационной системы, которая, как и американская GPS, имеет важное значение для военных.

Что очень важно для системы обороны? Знать точные координаты и своей техники, и техники потенциального противника. особенно когда она находится в движении. И, конечно, интерес для зарубежных специалистов представляет информация о том, какую точность обеспечивает российская навигационная система при работе в интересах Минобороны. Какова начинка наших спутников? Какова аппаратура, которая сегодня разрабатывается.

И второе важное направление НИИ КП. Здесь есть лаборатория, которая тестирует качество используемых в космических системах микроэлеметов. В связи с санкциями, Россия перестала получать западные чипы, предназначенные для работы в космосе. И вот вопрос, который, конечно же, интересует сотрудников технической разведки: какую электронику использует Россия? Нам удалось наладить собственное производство? Либо чипы завозятся с помощью «серых» схем – и тогда хорошо бы знать, кто занимается такими поставками в обход санкций?

Яскин, конечно же, в курсе того, какая электроника испытывалась в НИИ КП, каковы ее характеристики, кто ее выпускал, и насколько она соответствует современным требованиям.

Кроме того, НИИ КП сотрудничает с ведущими российскими космическими предприятиями – НПО им. Лавочкина, где разрабатывают российскую лунную программу, с РКК «Энергия» - главной фирмой по пилотируемой программе, РКЦ «Прогресс», где собирают ракеты «Союз». В общем, гендиректор такого НИИ, конечно же, осведомлен о состоянии российской космической отрасли, перспективных разработках. В том числе связанных с оборонной тематикой.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Миллиарды воруются, миллиарды!»

Следователи уже 5 лет распутывают дела о хищениях в космической отрасли. И вот после побега топ-менеджера «Роскосмоса» на на Международном молодежном юридическом форуме с сенсационным заявлением выступил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин

- По «Роскосмосу» мы работаем уже лет 5 и конца-края не видно, там миллиарды воруются, миллиарды, - сказал он. - Причем технология очень простая — сначала деньги переправляются за границу, семья, а потом сам фигурант.

Вероятно, беглец Яскин проходил по проверенной схеме мошенничества.

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