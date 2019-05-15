Андрей Макаревич - о скандале с храмом в Екатеринбурге: Этот конфликт - свидетельство раскола в нашем обществе

- ...Андрей, привет. Это Александр Гамов из «Комсомолки».

- Здравствуй, Гамов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708923" frameborder="0"></iframe> Андрей Макаревич: "Конфликт в Екатеринбурге - свидетельство раскола в нашем обществе в целом. Что делать? Надо перестать на ТВ орать и размахивать кулаками".Александр ГАМОВ

- Ты, наверное, в курсе, какие страсти кипят в Екатеринбурге по поводу храма. Как ты думаешь, не расколет ли этот скандал наше общество?

- Я думаю, что наше общество расколото до такой степени, что все происходящее в Екатеринбурге - просто свидетельство того, насколько оно расколото.

За пять лет пропаганды ненависти и скандала на телевидении люди пришли в состояние, когда какая-то часть обязательно будет против чего-то. Построят храм – будут против храма, не построят храм – будут против того, что не построили храм. Все просто накручены. Я не знаю, зачем так накрутили людей.

- Какой выход сейчас из этой ситуации?

- Прекратить эту телевизионную бодягу. Хотя вообще поздновато уже.

- То есть - вообще не освещать?

- Перестать орать по телевизору. Орать, махать кулаками и брызгать слюнями. Это просто прививка бешенства.

Я думаю, что в Екатеринбурге многих рассердил не сам факт строительства храма (они же не какие-то там атеисты), а то, что без них, без жителей города, такие вопросы решаются. Выйдешь на улицу, а там уже строят.

- Какие выводы ты бы посоветовал сделать…

- Я никому ничего не могу советовать.

- Как не можешь?

- Так. Я в Москве, а они в Свердловске.

- Извини, ты же - член Общественного совета комитета Госдумы по культуре.

- Мы там заняты совершенно другими вопросами.

Я там (в Екатеринбурге. - А.Г.) был недавно, но не было никаких столкновений, когда я там был, поэтому не готов лезть со своими советами. Надеюсь, что они разберутся.

- Будем надеяться. У тебя 29-го июня концерт в Москве?

- Верно.

- Я надеюсь, что мы накануне на Радио «Комсомольская правда» снова увидимся?

- Надо бы обязательно сделать такое.

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