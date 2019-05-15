Андрей Макаревич - о скандале с храмом в Екатеринбурге: Этот конфликт - свидетельство раскола в нашем обществе
- ...Андрей, привет. Это Александр Гамов из «Комсомолки».
- Здравствуй, Гамов.
Андрей Макаревич: "Конфликт в Екатеринбурге - свидетельство раскола в нашем обществе в целом. Что делать? Надо перестать на ТВ орать и размахивать кулаками".Александр ГАМОВ
- Ты, наверное, в курсе, какие страсти кипят в Екатеринбурге по поводу храма. Как ты думаешь, не расколет ли этот скандал наше общество?
- Я думаю, что наше общество расколото до такой степени, что все происходящее в Екатеринбурге - просто свидетельство того, насколько оно расколото.
За пять лет пропаганды ненависти и скандала на телевидении люди пришли в состояние, когда какая-то часть обязательно будет против чего-то. Построят храм – будут против храма, не построят храм – будут против того, что не построили храм. Все просто накручены. Я не знаю, зачем так накрутили людей.
- Какой выход сейчас из этой ситуации?
- Прекратить эту телевизионную бодягу. Хотя вообще поздновато уже.
- То есть - вообще не освещать?
- Перестать орать по телевизору. Орать, махать кулаками и брызгать слюнями. Это просто прививка бешенства.
Я думаю, что в Екатеринбурге многих рассердил не сам факт строительства храма (они же не какие-то там атеисты), а то, что без них, без жителей города, такие вопросы решаются. Выйдешь на улицу, а там уже строят.
- Какие выводы ты бы посоветовал сделать…
- Я никому ничего не могу советовать.
- Как не можешь?
- Так. Я в Москве, а они в Свердловске.
- Извини, ты же - член Общественного совета комитета Госдумы по культуре.
- Мы там заняты совершенно другими вопросами.
Я там (в Екатеринбурге. - А.Г.) был недавно, но не было никаких столкновений, когда я там был, поэтому не готов лезть со своими советами. Надеюсь, что они разберутся.
- Будем надеяться. У тебя 29-го июня концерт в Москве?
- Верно.
- Я надеюсь, что мы накануне на Радио «Комсомольская правда» снова увидимся?
- Надо бы обязательно сделать такое.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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