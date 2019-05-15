2019-05-15T21:16:34+03:00
Общество

Андрей Макаревич - о скандале с храмом в Екатеринбурге: Этот конфликт - свидетельство раскола в нашем обществе

Об этом лидер «Машины времени» заявил в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым в эфире Радио «Комсомольская правда» [эксклюзив kp.ru]
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments58
Андрей Макаревич.Андрей Макаревич.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

- ...Андрей, привет. Это Александр Гамов из «Комсомолки».

- Здравствуй, Гамов.

Андрей Макаревич: "Конфликт в Екатеринбурге - свидетельство раскола в нашем обществе в целом. Что делать? Надо перестать на ТВ орать и размахивать кулаками".Александр ГАМОВ

- Ты, наверное, в курсе, какие страсти кипят в Екатеринбурге по поводу храма. Как ты думаешь, не расколет ли этот скандал наше общество?

- Я думаю, что наше общество расколото до такой степени, что все происходящее в Екатеринбурге - просто свидетельство того, насколько оно расколото.

За пять лет пропаганды ненависти и скандала на телевидении люди пришли в состояние, когда какая-то часть обязательно будет против чего-то. Построят храм – будут против храма, не построят храм – будут против того, что не построили храм. Все просто накручены. Я не знаю, зачем так накрутили людей.

- Какой выход сейчас из этой ситуации?

- Прекратить эту телевизионную бодягу. Хотя вообще поздновато уже.

- То есть - вообще не освещать?

- Перестать орать по телевизору. Орать, махать кулаками и брызгать слюнями. Это просто прививка бешенства.

Я думаю, что в Екатеринбурге многих рассердил не сам факт строительства храма (они же не какие-то там атеисты), а то, что без них, без жителей города, такие вопросы решаются. Выйдешь на улицу, а там уже строят.

- Какие выводы ты бы посоветовал сделать…

- Я никому ничего не могу советовать.

- Как не можешь?

- Так. Я в Москве, а они в Свердловске.

- Извини, ты же - член Общественного совета комитета Госдумы по культуре.

- Мы там заняты совершенно другими вопросами.

Я там (в Екатеринбурге. - А.Г.) был недавно, но не было никаких столкновений, когда я там был, поэтому не готов лезть со своими советами. Надеюсь, что они разберутся.

- Будем надеяться. У тебя 29-го июня концерт в Москве?

- Верно.

- Я надеюсь, что мы накануне на Радио «Комсомольская правда» снова увидимся?

- Надо бы обязательно сделать такое.

Никита Исаев: Креативный класс оттачивает в Екатеринбурге протестные возможности

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Олег Кашин о протестах в Екатеринбурге: «Вариант компромисса: снести Ельцин-центр и построить на его месте храм»

В Екатеринбурге продолжается конфликт вокруг строительства храма на месте сквера у Драмтеатра. Противостояние защитников места для отдыха и сторонников церкви идет давно, но в последние двое суток возникла угроза прямого столкновения активистов. Минувшей ночью полиция задержала 23 граждан на месте несогласованной акции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Конфликт вокруг Храма-у-Драмы в Екатеринбурге: хроники противостояния»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГАМОВ

 
Читайте также
Новости 24
Песков: Россия готова к работе в ПАСЕ только на абсолютно равноправной основе
На Нагатинской набережной в Москве автомобиль наехал на фонарный столб
Песков: Путин не вмешивался в вопрос о строительстве храма в Екатеринбурге
Lexus отзывает сотни автомобилей в России
Лавров: Стремление России выйти из СЕ — слухи
Мэр Екатеринбурга: забор на месте строительства храма убирать не будут
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
«Ночь музеев-2019» намерен посетить каждый шестой россиянин
Владимир Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Суд в Киеве открыл производство по делу о запрете выезда из страны Порошенко
Около 1,5 тысяч человек эвакуировали из здания Российского университета дружбы народов в Москве из-за задымления
Киевские политологи рассказали о первых шагах Зеленского на посту президента
Новая функция Яндекс.Такси поможет добраться до дома из отдаленных районов
В России впервые за 45 лет создадут новый патрон для снайперского оружия
"Порту" предложил Икеру Касильясу должность в структуре клуба
В Госдуме от Помпео ждут конкретных предложений по КНДР и Афганистану
Nord Stream 2: «Северный поток-2» может быть сдан с опозданием из-за Дании
Вдова Сергея Доренко Юлия приехала на прощание с журналистом
Спикер Рады объявил о прекращении существования коалиции в украинском парламенте
В Госдуме прокомментировали решение США внести пять россиян в санкционный список
Российский актер Сергей Пускепалис рассказал, почему не снимается на Западе
В УФСИН Москвы назвали самого лучшего повара
Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского
Два американских ракетных эсминца с «Томагавками» вошли в Персидский залив
Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы
Минтруд предложил единые правила расчета прожиточного минимума для пенсионеров
Эксперты прогнозируют увеличение доходов россиян на 2,9 процентов