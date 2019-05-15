Как России войти в пятерку лучших экономик мира: Борис Титов назвал свой рецепт

Уполномоченный по правам предпринимателей РФ Борис Титов представил свою «Дорожную карту» развития экономики, которая, по его словам, поможет России к 2024 году войти в число 5 крупнейших экономик мира (такую цель перед чиновниками поставил президент, сейчас Россия находится на 6-м месте, впереди Германия, догоняет Индонезия).

- Мы практически не увеличиваем доходы российских граждан. При этом в 2018 году цены на нефть выросли на 60%. Выросли резервы, при этом рост ВВП составил меньше 4%, реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,8%, а курс рубля упал на 12,8%. По данным ФНС количество рабочих мест уменьшилось почти на 10%, - привел на пресс-конференции цифры Титов.

По словам бизнес-омбудсмена, сегодняшняя консервативная политика экономического блока правительства приводит к отставанию от всего мира.

- Даже при высоких ценах на сырье, нас не спасут никакие резервы, мы будет отставать, - заявил Титов. - При нынешней ситуации мы не выйдем на 5-е место, а наоборот опустимся на 7-е - нас обгонит Индонезия.

По словам уполномоченного, для того, чтобы обогнать Германию, необходим 5-6% рост ВВП (меж тем, в правительстве считают, что достаточно будет роста в 3% ВВП).

- А до 2035 года мы можем спуститься до 10-11 места в мировом рейтинге, а по ВВП на душу населения до 69-70 места, - подчеркнул он.

Согласно «Дорожной карте» Титова нужно в первую очередь развивать 9 приоритетных секторов российской экономики:

1. Производство товаров для потребительского рынка.

2. Жилищное строительство, строительные материалы, ЖКХ и развитие инфраструктуры.

3. Сектор глубокой переработки нефти, газа, леса, черных и цветных металлов, другого сырья.

4. Кибербезопасность, радиоэлектроника, приборостроение, энергетическое машиностроение, станкостроение.

5. Автотранспорт на сжиженном газе и электричестве, скоростная железнодорожная сеть, региональные авиаперевозки, беспилотный транспорт.

6. Предприятия туристической отрасли, рестораны, санаторно-гостиничные комплексы, виноделие.

7. Чистые и доступные продукты питания, технологии. Зелёная среда, эффективное сельское хозяйство.

8. Индустрия здоровья. Внедрение новейших медицинских, фармацевтических технологий.

9. Цифровая экономика. Блокчейн, производство и торговля ИТ-оборудованием, сервисы и услуги, разработка ПО и цифровых товаров,

телекоммуникации и другое.

- Это не потребует огромных госсредств, - добавил Борис Титов. - Это даже не те средства, которые мы тратим на нацпроекты. Намного меньше.

Замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв уточнил, что 2025 года предложенные проекты потребуют государственного финансирования порядка 8 триллионов рублей (до 2035 года - 30 триллионов). Еще в четыре раза больше нужно привлечь из других источников.

Обсуждение документа планируется на Втором Столыпинском форуме, который пройдет 22-23 мая в Москве.