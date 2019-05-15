Особняк промышленников Прохоровых в Москве признали памятником архитектуры

Этот дом напоминает английский замок. Такой же старый и неприступный. Построенный на высоком холме. Он окружён чёрным металлическим забором. И на фоне жилых многоэтажек выглядит как дисковый телефон в салоне сотовой связи. С лепниной, декоративными карнизами и орнаментом в виде растений.

Когда-то в этом доме жила семья Прохорова. Не того, который олигарх. А Василия Ивановича - основателя Трехгорной мануфактуры.

Эту текстильную фабрику стали называть легендарной уже через двадцать лет после ее основания. При ней имелась собственная ремесленная школа, библиотека, амбулатория и даже театр.

Работать в «Трехгорке» было престижно. Предприятие то и дело награждали медалями на Всемирных выставках.

Этот дом на фоне жилых многоэтажек выглядит как дисковый телефон в салоне сотовой связи. С лепниной, декоративными карнизами и орнаментом в виде растений.Фото: Павел КЛОКОВ

И вот в 1836 году (ещё при жизни Пушкина) неподалёку от рабочих цехов построили особняк, в котором жили хозяева мануфактуры. Вплоть до 1918 года. В советское время фабрику национализировали, впоследствии присвоив ей имя Ф. Дзержинского. Сейчас это открытое акционерное общество и, прежде всего, постельное белье, покрывала, декоративные подушки, шторы.

- Особняк охраняется круглые сутки и пускать кого-то внутрь я не имею права, - сотрудник ЧОП, выглянув из окна сторожки, держался официального тона.

Но потом расслабился (все-таки сидеть весь день одному скучно).

- Ну ты же не депутат, чтобы я тебя пустил, - сказал он с улыбкой. - И не полицейский. Так что пощелкай так - через забор.

Я обратил внимание, что во дворе рядом с особняком припаркованы иномарки высокого класса. «Мерседесы», «БМВ», «Ауди»...

- А тут же ремонт идёт, - объяснил охранник. - Внутри здания. Кто именно делает, не знаю. Но приезжают на таких машинах.

Я обошёл дом с разных сторон и даже с улицы заметил, что внутреннее убранство сохранилось с царских времён. В одном из окон, например, видно резную мраморную лестницу.

Этот дом напоминает английский замок.Фото: Павел КЛОКОВ

Накануне в Мосгорнаследии объявили, что бывший особняк Прохоровых включён в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Изначально, кстати, он был одноэтажным. Второй этаж появился спустя 40 лет - в 1877 году (проектом занимался архитектор Александр Попов). Именно он и оформил фасады дома в стиле классицизм.

- Да, интерьеры, особняка действительно сохранились почти полностью, - подтвердил «КП» руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. - Кроме лестницы, это, например, расписной плафон под потолком, лепнина на стенах, печи, потолки с углублениями в виде пчелиных сот, майоликовые панно и многое другое. Что-то появилось во время ещё одной реконструкции здания, которая проводилась в 1892 году. В советские годы в этом особняке был Дворец культуры.

Теперь дом Прохоровых взят под охрану государства. А это значит, что его не снесут.

Когда-то в этом доме жила семья Прохорова.Фото: Павел КЛОКОВ

КСТАТИ

За последние семь лет охранный статус в Москве получили 700 памятников, из них 370 - объекты культурного наследия, и 330 - объекты культурного наследия федерального и регионального значения.

- Недавно памятником архитектуры признали здание бывшего Филаретовского женского епархиального училища , где училась сестра Антона Чехова Мария Павловна, - рассказали «КП» в пресс-службе Мосгорнаследия. - В реестр объектов культурного наследия включили главный дом городской усадьбы начала XIX века в Дашкове переулке. Двухэтажное здание было построено в стиле классицизм, это образец жилой застройки Москвы начала XIX века. Одним из хозяев дома был сенатор и статский советник Андрей Дашков, в честь которого назвали переулок. Под охрану государства взяли также дом с аптекой на Малой Бронной. Шестиэтажное здание в неоклассическом стиле было построено в 1913 году. Квартиры в нем сдавали в аренду, а внизу находились торговые лавки и мастерские. В помещении на первом этаже более века назад располагалась аптека. Примечательно, что аптека работает там и в наши дни. Памятником архитектуры стал и доходный дом Е.К. Калиновской с асимметричным фасадом и жар-птицами над окнами. Пятиэтажное здание построили в 1911 году по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее в стиле позднего модерна.