Эксперт: Ползучая украинизация началась 25 лет назад, она была и при Януковиче

- Еще не вступившему в должность Владимиру Зеленскому удобно, что закон языке подписал непопулярный Петр Порошенко, а новый лидер останется белым и пушистым?

- Для Зеленского, в принципе, удобно, что такой закон подписан до его инаугурации. Теперь он все может свалить на Порошенко. Но не секрет, что, если бы избранный президент хотел, он мог бы моментально обжаловать этот закон в Конституционном суде.

- На то есть законные основания?

- В принятом Радой и подписанном Порошенко документе нарушается сразу несколько статей украинской конституции. В частности, ст.10, которая говорит о защите русского языка (он выделен отдельно) и о правах национальных меньшинств. Нарушается положение о том, что международные правовые документы превалируют над документами, принятыми Верховной Радой. А ведь Рада некогда ратифицировала Европейскую конвенцию о региональных языках и о языках национальных меньшинств. Там есть требование, что в регионах, где нацменьшинство составляет хотя бы 10 процентов от общего населения, государство обязано обеспечить обучение, образование на этом языке и отдельную поддержку национального меньшинства. То есть такое обжалование в КС не стало бы проблемой для нового президента.

- Захочет ли этого Зеленский?

- Вряд ли он этого захочет. Неужели кто-то верит, что Зеленский ничего не может поделать с принятием такого закона — потому что мерзкий Порошенко успел ему нагадить?

Можно предположить, что, если бы самому Зеленскому пришлось его подписывать — от него отвернулись бы проголосовавший за него Восток и Юг страны. Но даже сейчас юго-восток начинает охладевать к Зеленскому. Тот ведь ничего не делает для того, чтобы надежды этой части страны удовлетворить. Ну, а если бы он не подписал его - наверное, отвернулась бы западная часть страны.

Владимир Зеленский был избран украинцами президентом еще 21 апреля, но до сих пор не занял свой пост официально.Фото: REUTERS

- Высокий рейтинг Зеленского будет держаться недолго?

- На Украине сейчас спорят только о том, через сколько месяцев рейтинг Зеленского станет таким, как у Порошенко — и закон о языке на это уже повлиять не сможет.

- Но от культурных, ментальных связей с Россией он отрезает окончательно...

- В мире нет ничего необратимого. Впервые земли русские в Крыму появились в районе Керчи в рамках княжества Тьмутараканского много веков назад, а потом было время, когда граница русских земель проходила под Рязанью, в двухстах километрах от Москвы.

Что касается покушений на русский язык на территории Украины — так они происходили еще 25 лет назад. И вполне успешные. И на государственном уровне — при предыдущих президентах… Явочным порядком школьное образование на русском языке было уничтожено еще в начале 2000-х, при Кучме.

- Но в вузах преподавали на русском!

- Фрагментарно. Например, там, где готовили нефтяников и газовиков, в Ивано-Франковске. Или в Донецком университете - просто потому, что ни преподавательский состав, ни студенты там не знали никогда украинского языка. Но прошло бы лет 8-10, и Донецкий университет точно также был бы украинизирован. Прежнюю ползучую украинизацию в последние годы просто активизировали. Первая активная попытка произошла при Ющенко. Потом при Януковиче.

- Где быстрее всего наступит всеобщая украинизация — в прессе, на госслужбе, в учреждениях медицины и образования?

- Знаю кто пострадает больше всех - сфера обслуживания. Если вы не хотите протянуть ноги — будете лечиться на любом языке, хоть на суахили. Во многим именно из-за насильственного внедрения украинского высококвалифицированные врачи покидали страну, ехали в первую очередь в Россию и в Восточную Европу. А пациенты лечились тоже за пределами родины, даже на Кубе, ведь, если речь шла о серьезных случаях — волновало только качественное лечение.

Что касается госслужащих - там давно все делопроизводство перешло на украинский и эта часть населения была украинизирована в первую очередь.

В СМИ 50 процентов контента давно обязали выдавать на украинском, при сплошном переходе им, конечно, будет тяжело. И сфере образования придется нелегко — все-равно весь юго-восток в школах вел уроки на русском. Сейчас учителей начнут увольнять...

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