Антон Инюцын: «Деловая программа РЭН-2019 станет насыщенней»

15 мая в Москве под председательством заместителя министра энергетики Российской Федерации Антона Инюцына состоялось заседание рабочей группы Организационного комитета по деловой программе и поддержке международного форума Российская энергетическая неделя.

Представители министерств и ведомств, крупнейших энергетических компаний, ведущие эксперты отрасли обсудили подготовку деловых мероприятий Форума, который пройдет 2–5 октября в ЦВЗ «Манеж». Особое внимание было уделено структуре и тематическому наполнению программы.

Планируется, что основная программа РЭН-2019 пройдет в различных форматах, таких как пленарное заседание, панельные сессии, круглые столы, лекции, встречи отраслевых специалистов и т.д. На площадке Форума обсудят ход исполнения программ развития отраслей ТЭК, прогнозы развития энергетики на период до 2040 года, а также взаимодействие со СМИ и молодежью.

«Деловая программа РЭН-2019 станет насыщенней. В рамках обсуждения всего комплекса вопросов развития энергетической отрасли, наряду с основными задачами очень важное место сегодня занимают вопросы энергетической безопасности, цифровой трансформации ТЭК и подготовки специалистов. Устойчивая тенденция роста международных проектов с участием российских энергетических компаний, взаимные инвестиции, международный транзит, согласование правил торговли также является важной составляющей повестки, – отметил в ходе совещания Антон Инюцын. – Особенно актуальны эти вопросы для рынка природного газа и продуктов нефтепереработки. Так, впервые на площадке Форума планируется провести Всероссийское совещание по развитию нефтегазовой отрасли. К участию в деловой программе РЭН приглашены крупнейшие компании-производители энергоресурсов, авторитетные международные организации: ОПЕК, Форум стран-экспортеров газа, Международное энергетическое агентство, ЭСКАТО, АСЕАН».

В дни проведения РЭН-2019 традиционно пройдет Всероссийское совещание по подготовке и прохождению отопительного сезона осень-зима 2019–2020 годов, запланирована серия мероприятий по линии ООН и заседание Форума стран-экспортеров газа. Также состоится подведение итогов и награждение победителей

Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2019».

В заключительный день работы Форума состоится главное молодежное событие в области энергоэффективности и развития энергетики – Молодежный день #ВместеЯрче, где молодые специалисты ТЭК смогут общаться с лидерами отрасли и знакомиться с корпоративным и государственным опытом реализации проектов в области энергетики и энергоэффективности.