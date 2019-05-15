Губернатор Петербурга представил стратегию развития города

14 мая временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл в Законодательное собрание, где представил парламентариям и жителям стратегию развития города.

Стратегический план развития Петербурга состоит из четырех частей. «Открытый город» позволит выстроить отношения власти и населения таким образом, что петербуржцы смогут сильнее влиять на принимаемые решения, а «Умный город», «Социальный город» и «Комфортный город» позволит создать более комфортную социальную среду.

Ну а теперь мы расскажем о ней более детально.

«Петербург для петербуржцев» — это главная идея социальной части программы, - пояснил корреспонденту «КП» директор Центра политического анализа Павел Данилин. - Раньше как было: покрасят фасады на Невском и, кажется, что дела в городе идут более-менее нормально. Сейчас руководство Петербурга серьезное внимание обращает именно на жизнь горожан, а не только туристов, которые приезжают любоваться им».

За те месяцы, что Александр Беглов возглавляет Петербург, его команде удалось выполнить самые неотложные меры по управлению городом. Прежде всего это касается финансов. С осени 2018 года дефицит городского бюджета удалось снизить с 52 до 35 млрд рублей.

«Мы отказались от неэффективных расходов с сомнительным результатом и повысили собираемость налогов. За счет этого увеличили средства на поддержку горожан», – пояснил глава города.

Сэкономленные деньги были направленные на решение первоочередных социальных задач. Так, более миллиарда рублей выделено теплоснабжающим организациям, что позволило снизить рост коммунальных тарифов для населения, отмечает «телеканал «Санкт-Петербург». Около 890 млн рублей ушло на повышение заработных плат медицинского персонала, многодетные семьи получили дополнительно 500 млн на приобретение жилья. Беглов отметил, что средства в размере 435 млн рублей были направлены на льготы по оплате услуг ЖКХ для инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Также дополнительно на сумму 2 млрд рублей было профинансировано строительство социальных и инженерных объектов.

«В городе серьезная нехватка детских садов, - сообщил Павел Данилин. - В ближайшее время планируется построить 13 детских садов и одну школу. Дополнительно у бизнеса выкупят 24 детских сада и 4 школы. Для пенсионеров вводятся дополнительные меры поддержки. Расширяется на 35% финансирование программ для петербуржцев, которым требуется социальное сопровождение. Введение единой карты - «бегловки» так называемой, которой будут пользоваться льготники. Это тоже очень удобно для пожилых людей».

Обращаясь к парламентариям, Александр Беглов отметил, что в настоящее время Петербург входит в тройку регионов РФ по экономическому росту, однако в последнее время в данной сфере отмечается слабая динамика, сообщает Федеральное агентство новостей. Градоначальник отметил, что с 2004 года Северная столица регулярно демонстрировала прирост ВВП, превышающий средние показатели по стране.

«Но в 2017 году в среднем по стране этот показатель составил 1,8%, а у города – всего 0,2%», — добавил глава города.

Экономическая ситуация оказывает значительное влияние на реальные доходы петербуржцев. Беглов отметил, что они снижаются уже третий год подряд, и сложившаяся ситуация не устраивает ни жителей, ни правительство города. Для того, чтобы изменить экономическую ситуацию, необходимо обеспечить ежегодный рост экономики не менее 4,5%, заключил врио губернатора. При этом инвестиции, по его словам, должны прибавлять как минимум 6% в год.

Беглов добавил, что главная задача нового правительства города — сделать Петербург лучшим в РФ по основным показателям.

В том числе и в цифровизации. Глава Петербурга отметил, что в этом плане у города имеется большой потенциал.

«Новые, более удобные технологии — это то, без чего невозможно представить современный, так называемый умный город, - цитирует Александра Беглова «Телеканал «Санкт-Петербург». - Переход на цифру даст возможность ускорить развитие экономики, создаст высокотехнологичные, хорошо оплачиваемые рабочие места, сделает более эффективной работу социальной сферы. И, конечно, цифровые решения позволят повысить качество государственных услуг».

По мнению главы города, чтобы успешно реализовать этот проект в Северной столице, Петербургу необходимо использовать одно из главных своих конкурентных преимуществ - лучшую в стране подготовку специалистов информационных технологий.

Развитие цифровых технологий необходимо внедрять и в реализацию еще одного стратегического направления развития — «Открытый город». Это проект направлен на повышение качества управления Петербургом.

Одними из первых шагов в этом направлении станут оцифровка Генерального плана и бюджета, в электронном виде они будут доступны для всех горожан.

«Сегодня на базе портала «Умный Петербург» мы формируем единую платформу для народных инициатив. Вновь подчеркну: нужно давать больше пространства для гражданской инициативы, привлекать горожан к оперативному управлению городом», - пояснил Александр Беглов.

В настоящее время такая задача выполняется через проект «Родной район». Он позволяет обобщить мнение жителей по развитию каждого из районов Петербурга в ближайшие 2-3 года. На основании собранных предложений будет составлен план действий и сверстан бюджет развития районов.

«Речь идет в том числе идет и об облегчения доступа к государственным услугам. Это настоящее требование момента. И очень хорошо, что Беглов уделяет этому такое большое внимание, - резюмировал Глеб Кузнецов, председатель экспертного совета Экспертного института социальных исследований, член Общественной палаты РФ. - Считаю, что Санкт-Петербург — самый европейский город в России, следовательно, он должен быть на переднем краю прогресса. Для этого есть и ресурсы, и люди, и технологии, и знания. Не хватало только внимания власти — теперь оно проявлено.