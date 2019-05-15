Станислав Черчесов: Дадим Дзюбе несколько дней отдыха

Главный тренер сборной России по футболу на официальном сайте РФС прокомментировал вызов футболистов, на которых он будет рассчитывать при подготовке к отборочным матчам Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипра (11 июня, Нижний Новгород).

Напомним, что в первоначальный список из 37 человек впервые попали шесть игроков - армеец Иван Обляков, Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов из тульского «Арсенала», Алексей Сутормин («Оренбург»), Михаил Меркулов («Урал») и лучший бомбардир чемпионата Чехии Николай Комличенко («Млада-Болеслав»).

ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ СОСТАВЕ

- В этом списке есть игроки, которые могли и не догадываться, что мы о них думаем. Они должны планировать, быть психологически готовыми, иметь соответствующий настрой. Если говорить об окончательном составе, мы думаем о своих коллегах., за день до решающего матча не очень правильно объявлять кто едет, а кто нет. Посмотрим, кто попадет в финал финал Кубка России (состоится 22 мая). 21 или 23 мая будем объявлять окончательный состав.

О ВРАТАРЯХ

- Сейчас в списке шесть вратарей, но двое из них могут попасть в переходные матчи. На сборе будет четыре голкипера. Сбор специфический, если мы как обычно остановимся на трех вратарях, и кто-то заболеет, еще одного голкипера придется брать из хорошего недельного отпуска. Это тоже неправильно. Тут нужно все просчитать.

О ПОЛЕВЫХ ИГРОКАХ

- Наш состав должен подходить под двух ближайших соперников. Всегда мы вызывали 24 полевых игрока, но не исключаю, что в этот раз их будет 25. Честно говоря, этого бы не хотелось. Всех нужно тренировать, все должны быть задействованы.

О КОМЛИЧЕНКО

- Мы объявили его фамилию для того, чтобы он не строил планов на ближайшее время. Продолжаем следить за ним, не знаю, попадет ли он в окончательный список. Голы - хорошо для нападающего, но нам нужна и игра. Сейчас мы видим положительные сдвиги в его игре, посмотрим, что будет дальше. Лично я с ним не общался, представители тренерского штаба тоже.

О ВРАТАРЕ ДЖАНАЕВЕ

- Джанаев сейчас играет в плей-офф (чемпионата Польши), это ответственные матчи, которые он хорошо проводит. У нас есть информация после каждой игры. Мы знаем его способности, пока он в расширенном списке. Хочется, чтобы никто не попал в переходные матчи. Кстати, даже Головин может оказаться в такой ситуации.

О КУДРЯШОВЕ

- Главное, что он вышел (на поле после травмы). Как ни странно, после того, как он перестал играть, его команда («Спартак») перестала побеждать. Сейчас он вышел, и клуб выиграл. Кстати, он играл левого центрального защитника в схеме с четырьмя игроками обороны. Это нас радует. Нойштедтер, кстати, тоже недавно провел хороший матч, мы говорили с ним об этом. К сожалению, сейчас на этой позиции у нас дефицит. Начал играть Васин, но пока он далек от оптимальной формы.

О НОВИЧКАХ

- Михаил Меркулов стабильно играет, плюс позиция действительно дефицитная. В любом случае он поймет, что мы за ним наблюдаем. Он может пройти мимо на улице, и я его не узнаю, зато я видел, как он играет. Есть определенные плюсы, много минусов, но многие игроки, приходя к нам на просмотр, оставались. То же самое касается Сутромина. Весь чемпионат он провел на определенном уровне, действует на разных позициях. Мирзов, Бакаев из той же категории. Мы не на словах, а на деле смотрим за прогрессом футболистов.

О ДЗЮБЕ

- Еще перед прошлым сбором я говорил ему, чтобы он спокойно занимался своим делом. В итоге он забил, отдал голевую передачу, и все пошло своим чередом. Вчера в интервью он сказал, что сборную ждут два важных матча, мне нравится, что у капитана команды такой настрой. После окончания чемпионата дадим несколько дней отдыха, потом спокойно начнем подготовку.

О ВОЗМОЖНОМ ПЕРЕХОДЕ ДЗЮБЫ В АПЛ

- Могу только купить ему английский словарь. В Англии сильный чемпионат, а Дзюба — сильный игрок. Надеюсь, они могут помочь друг другу.

О ТРАВМЕ ДЕНИСА ЧЕРЫШЕВА

- Позавчера я с ним разговаривал, он передавал всем привет. Сразу после травмы ему сделали МРТ, но опыт подсказывает, что после свежего повреждения можно увидеть не все. По рекомендации медицинского штаба сборной России он сделал повторное обследование, которое также показало, что крестообразная связка цела. Нас это не может не радовать. Сейчас он проходит курс физиотерапии, но ходит на костылях, потому что врачи запретили ему наступать на больную ногу, чтобы ничего не сдвинулось. Денис надеется, что будет готов играть к началу сезона. Мы на это рассчитываем. Любой игрок, а в особенности Черышев, нам нужен, но сегодня его нет. Отсюда и вызов Облякова.

О НАПАДАЮЩИХ

- Практически все матчи мы играем в одного нападающего, перебор нам тоже не нужен. Радует, что в последней игре забил Смолов, однако он опять раздумывает о своем будущем, что не может нас не настораживать. Подобное мы проходили с ним во время чемпионата мира, когда он раздумывал, уходить ли ему из "Краснодара". Нам надо внимательно следить за психологическим состоянием Федора, он должен быть максимально сконцентрированным.

КОГО НЕ ВЗЯЛИ

- Они (Матвей Сафонов, Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев из «Краснодара») в молодежной сборной, у них будет свой матч. Мы не можем брать их в состав просто для того, чтобы они были. Вчера обсуждали с тренером молодежки Михаилом Галактионовым, что вызовем Облякова, так как у нас есть ситуация с Черышевым. При этом отмечу: мы не смотрим в паспорт, а следим лишь за качеством игры. Если они будут достойны оказаться у нас в команде, обязательно получат приглашение.

НАШИ НАДЕЖДЫ

Вратари: Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Сослан Джанаев («Медзь» Польша), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург), Сергей Песьяков («Ростов» Ростов-на-Дону), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Вячеслав Караваев («Витесс» Нидерланды), Фёдор Кудряшов («Истанбул Башакшехир» Турция), Михаил Меркулов («Урал» Свердловская область), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба — «Краснодар»), Андрей Семёнов («Ахмат» Грозный), Егор Сорокин («Рубин» Казань), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов («Ростов» Ростов-на-Дону).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба — «Арсенал» Тула), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Магомед Оздоев («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Сутормин («Оренбург»), Антон Швец («Ахмат» Грозный).

Нападающие: Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Млада Болеслав» Чехия), Фёдор Смолов («Локомотив» Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).