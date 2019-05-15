Сергей Степашин о скандале с храмом в Екатеринбурге: Надо сделать паузу, а не ломать людей через колено. Они сами успокоятся...

- Сергей Вадимович, вот та ситуация, которая сейчас возникла в Екатеринбурге со строительством храма, - не приведет ли она к расколу нашего общества в целом?

- Я не думаю, что это может привести к какому-то расколу в обществе, наверное, тут не тот случай.

Что касается самой истории, - конечно, она несколько печальна. Потому что я знаю, как много сделано было именно в этой области, в городе Екатеринбурге, для восстановления и православных храмов, и истории, - Андреем Козицыным (известный предприниматель, генеральный директор Уральской горно-металлургической компании. - А.Г.) Это, в том числе, и Храм на Крови, где стоял дом Ипатьева. (Именно там была расстреляна семья Николая II. - А.Г.)

Это - та же Ганина Яма (Действующий православный мужской монастырь, построенный в 2000-м - 2003 годах под Екатеринбургом на месте шахты, в которую 17 июля 1918 года были сброшены тела Николая II и его семьи. - А.Г.)

Я вспоминаю, - в прошлом году пришло больше 200 тысяч уральцев на панихиду, когда Патриарх проводил литургию, - и у людей тогда не было вопросов.

Здесь, значит, что-то случилось.

Если бы меня спрашивали, что нужно предпринять сейчас...

Сергей Степашин, экс-премьер России: "Конфликт в Екатеринбурге - искусственно созданный. Надо сделать паузу, а не ломать людей через колено. Они успокоятся и сами без скандала и раскола все решат" 00:00 00:00

- Да, что?

- Я бы сделал паузу.

Это не тот случай, чтобы обострять отношения между людьми. У нас есть много и других проблем, в том числе и в Свердловской области, и в Екатеринбурге. Поэтому - я бы не стал доводить до этого… Конечно, - не раскола, безусловно. Время придет, надо, чтобы все созрело.

На мой взгляд, совершенно непонятно то, как могут одновременно быть и город Екатеринбург, и Свердловская область? Это же - человек (Речь о Якове Свердлове. - А.Г.), который принимал личное непосредственное участие, с точки зрения, отдачи приказов - об уничтожении семьи императора. И в то же время область носит его имя. Тоже вопрос.

- Вы сказали «что-то случилось». И что же?

- Я думаю, вопрос только один. Изначально - храм пытались соорудить прямо на воде. Я знаю это место - недалеко от «Ельцин-центра», красивое место. Сейчас это - парк. И люди говорят: «Зачем? Здесь парк, мы хотим здесь гулять, отдыхать».

Это не вопрос к церкви, к религии. Это вопрос деликатности по отношению к людям. Ну, пусть будет парк, не надо пока людей тревожить. Это моя точка зрения.

- Паузу на сколько – на месяц, на год?

- Я же не в Счетной палате, не буду считать месяцами, годами. Пусть люди сами скажут: давайте мы построим храм.

Как это было с храмом Христа Спасителя в Москве, который потом был взорван, уничтожен зверски. (Большевиками. - А.Г.) А затем - снова восстановлен, кстати, на народные деньги.

Народ тогда обратился к властям с такой инициативой... Надо к народу чаще обращаться, а не ломать его через колено.

- Это вы говорите - и как бывший глава МВД России?

- Нет, это я говорю как гражданин и православный человек.

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