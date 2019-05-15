Юрий Семин: "Когда повели 2:0, то я уже успокоился, а до этого нервничал, как обычно"
"Локомотив" вышел в финал Кубка России, победив в ответном полуфинале "Ростов" со счетом 2:0. Теперь 22 мая команда Юрия Семина сыграет в Самаре решающий матч за трофей с екатеринбургским "Уралом". Наставник столичного клуба на послематчевой пресс-конференции был открыт для любого разговора и выглядел довольно бодрым:
- То, что вышли в финал уже очень хорошо, потому что сегодня был очень сложный и тяжелый матч. Мы были не в лучшей ситуации, потому что любая ничья устраивала "Ростов". Жалко, что есть игроки, которые получили травмы. Я доволен тем, что "Локомотив" в финале и бьется до последнего. Ребята проявили много волевых усилий, поэтому мы победили.
- Была информация о том, что "Локомотив" хочет подписать Еременко...
- Ну кто вам что скажет? Еременко хороший игрок, все его хотят.
- Вы за месяц дважды победили "Ростов"....
- Обе - тяжелые, потому что ростовчане очень сбалансированы. Две - тяжелейших победы у нас были.
- Гол на 1-й минуте повлиял на ход матча?
- Конечно же повлиял. Как забитый, так и не забитый.
- В первом тайме вы много переживали...
- А я всегда нервничаю, независимо ни от чего.
- Но во втором стали спокойней.
- Ну так повели 2:0!
- В первом матче вы сказали после эпизода с ВАР, что "вернется".
- Сегодня ВАР посмотрели и отменили. Наверное, это - жизнь и это объективная ситуация и думаю, что мы придем к этому.
- Для вас была разница кто - "Урал" или "Арсенал"?
- Мы с "Уралом" играем в чемпионате, а потом переезжаем - и финал Кубка. Календарь - сложный, играем через два дня на третий.
ИСТОЧНИК KP.RU