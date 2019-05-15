Юрий Семин: "Когда повели 2:0, то я уже успокоился, а до этого нервничал, как обычно"

"Локомотив" вышел в финал Кубка России, победив в ответном полуфинале "Ростов" со счетом 2:0. Теперь 22 мая команда Юрия Семина сыграет в Самаре решающий матч за трофей с екатеринбургским "Уралом". Наставник столичного клуба на послематчевой пресс-конференции был открыт для любого разговора и выглядел довольно бодрым:

- То, что вышли в финал уже очень хорошо, потому что сегодня был очень сложный и тяжелый матч. Мы были не в лучшей ситуации, потому что любая ничья устраивала "Ростов". Жалко, что есть игроки, которые получили травмы. Я доволен тем, что "Локомотив" в финале и бьется до последнего. Ребята проявили много волевых усилий, поэтому мы победили.

- Была информация о том, что "Локомотив" хочет подписать Еременко...

- Ну кто вам что скажет? Еременко хороший игрок, все его хотят.

- Вы за месяц дважды победили "Ростов"....

- Обе - тяжелые, потому что ростовчане очень сбалансированы. Две - тяжелейших победы у нас были.

- Гол на 1-й минуте повлиял на ход матча?

- Конечно же повлиял. Как забитый, так и не забитый.

- В первом тайме вы много переживали...

- А я всегда нервничаю, независимо ни от чего.

- Но во втором стали спокойней.

- Ну так повели 2:0!

- В первом матче вы сказали после эпизода с ВАР, что "вернется".

- Сегодня ВАР посмотрели и отменили. Наверное, это - жизнь и это объективная ситуация и думаю, что мы придем к этому.

- Для вас была разница кто - "Урал" или "Арсенал"?

- Мы с "Уралом" играем в чемпионате, а потом переезжаем - и финал Кубка. Календарь - сложный, играем через два дня на третий.