2019-05-16T01:56:07+03:00
Политика

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов: «Никакого Демушкина в администрации Барвихи нет»

Информация о назначении скандального националиста врио руководителя сельского поселения оказалась фейком [видео]
Станислав КАТАЕВ
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Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
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Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов сообщил, что ранее появившаяся информация о назначении националиста Дмитрия Демушкина исполняющим обязанности главы администрации сельского поселения Барвихинское является фейком.

- Никакого Дмитрия Демушкина в администрации Барвихи нет и не было, и он не появлялся в ней! - заявил Андрей Иванов. - Само назначение, безусловно, не является легитимным. Мы до сегодняшнего дня не видели ни одного оригинального документа. Это чистая информационная провокация или мошенничество, как сейчас это принято называть - фейк, хайп. Я прошу СМИ не поддаваться на эти провокации и спекуляции, так как в реальной жизни этого ничего нет. В администрации Барвихинского поселения работает на сегодняшний день 15 человек, исполняющим обязанности с марта 2016 года является Потапчук Герман Валерьевич. Он ходит на работу в свой кабинет и управляет администрацией.

Глава городского округа отметил, что имеющиеся материалы по данному делу переданы в правоохранительные органы.

Инстаграм главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов: «Никакого Демушкина в администрации Барвихи нет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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