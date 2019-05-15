Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин: "Сегодня не было проблем с самоотдачей у ребят"

Футболисты "Ростова" проиграли свой "матч года". Они уступили "Локомотиву" 0:2 в полуфинале Кубка России и завершили выступление в турнире, не сумев попасть в финал. Главный тренер "желто-синих" Валерий Карпин был предельно откровенным в своих ответах.

- Что пошло не так?

- Результат. Мы проиграли.

- Но в целом, наверное, вы ждали большей самоотдачи от игроков.

- Никаких проблем с самоотдачей не было. Надо поблагодарить ребят тех, которые сыграли сегодня. Только - слова благодарности.

- С точки зрения стратегии - было преимущество. Быстрый гол сыграл злую шутку?

- Нет. Отменили просто гол, но не думаю, что это повлияло на ход игры.

- Почему отложили замены на середину второго тайма?

- Шомуродова выпустили, Калачев не может играть больше. А кого можно было выпустить для усиления, скамейку видели?

- Проблемы были?

- Ну ведь вы же видели состав. Оптимальный состав? Нет. Даже в этом составе, не самом оптимаьном составе, "Ростов" выглядел очень достойно.

- Вам, может, не хватает игроков?

- Те футболисты, которые есть - устраивают. Предусмотреть перелом плеча у Паршивлюка - невозможно, у Бьорна - тоже, и у других. Иметь 30 футболистов в составе невозможно даже "Барселоне".

- Как должна команда отреагировать на то, что случилось?

- В том сезоне эти же футболисты боролись за выживание. По мне - большой прогресс, учитывая что зимой больше половины основного состава изменилось. Летом ничего не менялось. Для "Ростова" - прогресс огромный. Холодного анализа у болельщиков нет, не будет никогда. Если анализировать нормально и спокойно - можно придти к выводам.

- Свои недочеты видите?

- Отрезок ноябрь-декабрь не устраивает. Могли сыграть лучше.