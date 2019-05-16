Веронику Кастро из сериала "Богатые тоже плачут" невозможно узнать после пластики

Вероника Кастро изменилась до неузнаваемости. Невероятные метаморфозы во внешности любимой актрисы не на шутку взволновали преданных поклонников звезды сериала "Богатые тоже плачут".

Вероника Кастро, похоже, не может смириться со старением. 66-летняя актриса сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза" делает одну пластическую операцию за другой. Новые фотографии звезды шокировали ее поклонников. На них артистку сложно узнать.

"Без единой морщинки, но выглядит это странно", "Не лицо, а маска", "Видно, что ей даже улыбаться сложно", "А когда-то я считал Кастро идеалом красоты", - пишут встревоженные подписчики звезды. Некоторые фанаты уверены, что Кастро имеет право делать пластические операции. Ведь благодаря этому она чувствует себя молодой и привлекательной.

vrocastroficial Вероника Кастро изменилась до неузнаваемости

В начале 90-х советские телезрители с замиранием сердца следили за перипетиями в мексиканской мыльной опере, главной героиней которой была миниатюрная шатенка с зелеными глазами. Веронику Кастро по праву называли секс-символом. О ее многочисленных романах чего только не говорили.

Она и сейчас успешна у себя на родине и в латиноамериканских странах. Кастро - известная телеведущая, певица и продюсер. У актрисы есть собственные косметологические салоны, магазины и линия косметики.

vrocastroficial Веронику Кастро по праву называли секс-символом

Кастро часто посещает светские мероприятия, демонстрируя модные луки. Звезда никогда не скрывала, что для сохранения молодости и красоты прибегает к услугам хирургов.

Правда, в любви ей так и не повезло. Вероника не вышла замуж, хотя родила двух сыновей от разных мужчин. Актриса признается, что до сих пор надеется встретить свою вторую половинку.