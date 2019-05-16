Я б в полицию пошел, пусть меня научат!

- Будешь плохо учиться – пойдешь в ПТУ…

Эту фразу даже спросонья воспроизведет любой выпускник советской школы. Профессионально-техническими училищами пугали распоясавшихся подростков. И там, действительно, собирались те, кого школа довести до десятого класса не могла.

Мониторинг Центр экономики непрерывного образования РАНХиГС, опубликованный сегодня, показывает: теперь колледжи зачастую вполне осознанный и перспективный выбор семей. Правда, для этого пришлось во многом перестроить всю систему профессионального образования, первым делом «убив» те самые пугающие ПТУ.

Исследователи Академии народного хозяйства и госслужбы часто проводят мониторинги развития системы общего образования. Это важно, чтобы понимать куда мы идем и как оценивают перемены в школах, колледжах и вузах школьники и их родители.

На этот раз выясняли надежды и ожидания семей, в которых есть девятиклассники. Причем, в регионах. Выяснилось – больше половины семей (54,6%) рассчитывают продолжить обучение своего ребенка в школе. Что тут для меня кажется важным: почти половина учеников и их родителей не считают, что в школе нужно обязательно проучиться-промучиться все 11 лет. Понятно, что в десятый класс перейдут не 54% ребят, а больше. Просто потому, что они не выбрали еще себе жизненный путь и проще пока посидеть за знакомой партой.

Больше половины семей рассчитывают продолжить обучение своего ребенка после 9 класса в школе

Но в то же время доля родителей, желающих, чтобы их дети продолжили свое обучение в колледжах, напротив, выросла. В 2018 г. она составила 10,8% против 8,6% в 2017 году. Два процента - это уже не статистическая погрешность.

То есть семьи стали понимать – в колледже можно получить реально полезное образование, специальность и найти после обучения работу. Явно набору в эти учреждения помогает и то, что по-прежнему сохранилась возможность выпускнику колледжа поступить в вуз в обход ЕГЭ. Да еще, если по профильной специальности, сразу на второй курс бакалавриата.

Правда, особо на эту лазейку тем, кто собирается поступать в колледжи в этом году, я бы не советовал рассчитывать. Все больше я слышу разговоров о том, что пора бы и для выпускников организаций среднего профобразования вводить Единый госэкзамен. Уже сейчас у выпускников колледжей серьезно проверяют знания русского и математики. Причем, используют задания, аналогичные тем, которые попадаются школьникам на ЕГЭ.

Будет ли принято окончательное решение по ЕГЭ в колледжах пока не понятно. В интернете я читаю жалобы преподавателей:

- В колледжи поступают зачастую дети из малообеспеченных семей и у них нет денег на репетиторов.

Но это же, согласитесь, не честно – в колледжах тоже проходят предметы общешкольного курса и почему по умолчанию они там преподаются хуже, чем в обычной школе?

Чуть меньше половины нынешних студентов вузов – выпускники колледжей. И им тоже нужны хорошие базовые знания, чтобы учиться в университетах.

Университет и семейный достаток

Несмотря на то, что грамотный и умелый выпускник колледжа сейчас зачастую может найти с заработком, превышающим зарплату молодого специалиста, окончившего вуз, большинство семей (71,7%) считают, что ребенку все равно нужно получить корочку о высшем образовании. Зачем? А вот чтобы было. Цитата из исследования: «26,9% родителей полагают, что получение высшего образования не является обязательным, но его следует иметь».

Большинство семей считают, что ребенку все равно нужно получить корочку о высшем образовании

Что еще важно? Попытки уровнять качество образования в деревнях, поселках и в крупных городах пока не очень результативны. Просто потому, что городское население, как правило, побогаче. В городах больше выбор дополнительных занятий, выше качество репетиторов (хотя сейчас есть очень успешные онлайн репетиторы). Исследователи из РАНХиГС подчеркивают: чем лучше материальная обеспеченность семьи, тем больше уверенность родителей в то, что ребенку нужно продолжить обучение в старшей школе.

Замечу, что в Москве это тенденция уже лет десять (если не больше) как не работает. Есть целая система престижных колледжей, куда по конкурсу (и он немаленький, зачастую не меньше, чем в крутые вузы) поступают выпускники 9 классов. Просто здесь учат популярным и интересным профессиям и на вполне достойном уровне.

Нужно ли ехать в столицы?

Лишь 8,9% семей считают, что их детям нужно учиться в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. И это еще один забавный феномен. Когда заработал ЕГЭ на столичные вузы обрушился вал заявлений от абитуриентов из регионов. И это тоже логично: не нужно ехать в Москву или Питер, сдавать новые экзамены. Сиди дома и жди зачисления. Процент иногородних в престижных университетах подскочил до 50.

Чем лучше материальная обеспеченность семьи, тем больше уверенность родителей в то, что ребенку нужно продолжить обучение в старшей школе

Сейчас около трети семей (30,9% по данным мониторинга) стремятся к тому, чтобы их дети учились в одном из лучших вузов своего региона. Еще 44,5% родителей ориентируется на любой вуз дома. То есть почти 70 % выпускников школ не собираются уезжать из своей области и республики. И эти данные еще требуют изучения и осмысления. Объяснений может быть несколько – в последний годы и провинциальные вузы прибавили в качестве образования. И это объективно так: в программе топ-100 (попадание российских университетов на верхние позиции в международных рейтингах вузов) больше половину участников – вузы не московские и не питерские. Второе – развиваются федеральные и опорные вузы. На них власти возлагают большие надежды – именно мощные провинциальные университеты должны стать основой развития региона, подготовки современных кадров.

Но есть, думаю, и менее пафосное соображение - в столицах жить дорого и далеко не каждый семья в состоянии поддержать своего отпрыска, отправившегося постигать науки в Москву или Питер.

Чему учиться?

С точки зрения родителей, сегодня детям есть смысл учиться в первую очередь специальностям, связанным с информационными технологиями, медициной, работой в силовых структурах.

Снова, хотя и не сильно, вырос интерес к экономическим специальностям, строительным и – что, на мой взгляд, особенно приятно – педагогике.

И это тоже о тенденциях в нашем образовании.

Снова, хотя и не сильно, вырос интерес к экономическим и строительным специальностям, педагогике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Абитуриент-2019: Что лучше - платить за учебу в престижном вузе или идти на бюджет в университете-середнячке

Исследования Яндекса и Высшей школы экономики утверждают: все больше поступающих выбирают первый вариант (подробности).