Девушка – огонь: Супермодель Алессандра Амбросио появилась на Каннском фестивале в «голом» платье

Супермодель Алессандра Амбросио минувшим вечером стала самой яркой звездой на красной дорожке Каннского фестиваля. 38-летняя бразильянка пришла на премьеру фильма французского режиссера Ладжа Ли «Отверженные» («Les misérables») в алом платье из легкого шифона. Наряд был настолько открытым, что больше подходил для знаменитого шоу нижнего белья Victoria’s secret, в котором Алессандра участвовала без малого 16 лет. Видимо, ностальгия по прежним временам взяла свое, и модель решила тряхнуть стариной на красной дорожке Канн.

Супермодель выбрала очень открытый алый наряд.Фото: REUTERS

Платье Алессандры обнажило ее длинные ноги и бедра – разрезы на юбке доходили до самой талии. Многие вспомнили знаменитое «голое» платье супермодели Беллы Хадид, в котором она появилась в Каннах в 2016 году. Сходство было настолько очевидным, что почти все решили: Алессандра решила скопировать наряд Беллы и тоже выделиться на Каннском фестивале за счет обнаженки.

Платье не скрывало прелестей супермодели.Фото: REUTERS

Маневр удался: фотографы снимали прекрасную Алессандру без передышки. Насладившись произведенным эффектом, модель удалилась по лестнице Дворца Фестивалей в зрительный зал.

Красотка похвасталась длинными ногами.Фото: REUTERS

Алессандра родилась в Бразилии, она – наполовину полька, наполовину итальянка. Модельную карьеру девушка начала с 12 лет – что неудивительно при такой-то внешности. Амбросио была «лицом» модных домов Диор и Ральф Лорен, но больше всего она ассоциируется с «ангелами» Victoria’s secret.

Многие уверены: Алессандра решила скопировать знаменитое "голое" платье модели Беллы Хадид, в котором та появилась на Каннском фестивале в 2016 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 2005 года по 2018 год Алессандра встречалась с американцем Джейми Мазуром – бизнесменом, сколотившим миллионы на производстве джинсов. В 2008 году у пары родилась дочь Аня Луиза Амбросио-Мазур, а в 2012 году - сын Ноа Феникс Амбросио-Мазур. Двое детей все же не уберегли пару от расставания.

Манекенщица была чудо как хороша.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С лета 2018 года красавица встречается с основателем итальянского бренда одежды «Alanui» Николо Одди.