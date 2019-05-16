46-летняя модель Ева Херцигова на Каннском фестивале показала обнаженную грудь в прозрачном платье

Каннский фестиваль привлекает европейских и голливудских звезд не только премьерами новых фильмов, но и многочисленными светскими мероприятиями. Минувшим вечером богатые и знаменитые собрались на званый ужин, устроенный модным домом Dior. Приглашения получили известные актрисы, певицы и модели, когда-либо сотрудничавшие с французским брендом. В том числе и чешская супермодель Ева Херцигова. 46-летняя манекенщица рискнула прийти на прием в абсолютно прозрачном платье, под которым не было бюстгальтера.

Наряд Евы состоял из пышной юбки и черного топа, под которым отчетливо просматривалась грудь модели. Платье было настолько откровенным, что его вполне можно было бы назвать неприличным. Но мир высокой моды видал и не такое – так что наряд Херциговой был воспринят гостями вечера вполне благосклонно.

redcarpetfrance #evaherzigova au d ner VOGUE PARIS x DIOR en marge du 72e Festival de Cannes

Когда-то Ева прославилась благодаря сотрудничеству с бельевой маркой Wonderbra. Снимок чешской манекенщицы в кружевном бюстгальтере в 1994 году произвел настоящий фурор. Когда британский комитет по торговле наружной рекламой провел опрос среди населения туманного Альбиона, кадр с Евой в черном лифчике был признан самым привлекательным в истории. Черно-белые фотографии Херциговой размещали на придорожных рекламных щитах, приковывая к себе внимание любопытных водителей и создавая пробки, а также аварийные ситуации. На бильбордах Ева кокетливо говорила: «Смотри мне в глаза... в глаза, я сказала».

Очевидно, спустя столько лет модель решила вовсе отказаться от бюстгальтеров – благо, ее бюст по-прежнему прекрасен. Вот только удержаться и смотреть модели только в глаза в этой ситуации чрезвычайно трудно.

Когда-то Ева прославилась благодаря сотрудничеству с бельевой маркой Wonderbra. Снимок чешской манекенщицы в кружевном бюстгальтере в 1994 году произвел настоящий фурор.

Неудивительно, что чешская красавица всегда кружила головы мужчинам. Ева была замужем за ударником группы «Bon Jovi» Тико Торресом. С 2002 года она живет в гражданском браке с бизнесменом Грегорио Марсиай. У пары есть три сына: Джордж (ему 12 лет), Филипп (8 лет) и Эдвард Джеймс (6 лет).